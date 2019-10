Els pastissers preveuen un 5% més de vendes de panellets aquesta castanyada

S'acosten la castanyada i el pont de Tot Sants, i des del Gremi de Pastisseria de Barcelona ja s'han començat a fer les primeres previsions: per a aquest any es calcula un increment del 5% de les vendes de panellets. Unes xifres que es deurien al fet que divendres serà festiu, i això farà que es consumeixi aquest dolç al llarg de tot el pont.

D'altra banda, tot i l’aparició de noves tendències, el panellet de pinyons es mantindrà com el rei indiscutible, sent el preferit amb diferència per sobre de qualsevol altre, segons ha anunciat el gremi. Altres clàssics que es compren any rere any són els panellets d'ametlla, de coco, de castanya, de cafè i els bolets (massapà flamejat).

Tot i això, també hi haurà novetats pels qui vulguin arriscar, i és que els amants de la xocolata estan de sort: els panellets recoberts s’estan començant a elaborar amb cacaus de diferents orígens. D’aquesta manera, els pastissers del Gremi confirmen la consolidada tendència de cobrir amb xocolata aquest dolç de tardor, simulant un bombó.

Això sí, també han volgut recordar la seva aposta per la qualitat artesanal, el producte local i les receptes tradicionals a l'hora d'elaborar els seus panellets.