El Mala Hierba, el restaurant de Barcelona amb millor qualitat gastronòmica

El restaurant Mala Hierba és el millor de la ciutat en qualitat gastronòmica segons l’Ajuntament de Barcelona, que ha organitzat la primera edició dels Premis Barcelona Restauració. També han sigut guardonats el Cinco Hermanos com a més ben integrat al barri, el de Canyelles, i el Bendita Helena, com a local més notori i innovador. Els guardons es van lliurar ahir a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

“El gaspatxo, el xai perfumat amb lavanda i el fonoll cuit a baixa temperatura són tres dels plats estrella” del Mala Hierba, explicaven l’italià Fabio Gambirasi, el cuiner, i Roser Asensio, la cap de sala (foto). La parella es va conèixer fent el Camí de Sant Jaume el 2015, i un any després, farts d’agafar avions, van decidir obrir el restaurant a Barcelona. “La mala herba, que ens va inspirar per al nom, té molts gustos i sovint completa els plats”, explicava la Roser. El restaurant, situat entre el Coll i la Teixonera, també ha rebut el guardó per ser un establiment sostenible. “Tenim hort on cultivem les verdures; fem compostable de les restes del menjar, i per tant reduïm el rebuig; ens fem la nostra pròpia aigua potable i, a més, reutilitzem l’aigua que fem servir al restaurant per regar l’hort”, afirmaven el Fabio i la Roser.

Per la seva banda, els cinc germans del Cinco Hermanos es mostraven eufòrics. “La mare va obrir el restaurant el 1977, quan només tenia quatre fills”, explicava el cinquè, en Jordi Gerpe Feliu, que s’encarrega de la sala amb el germà gran, en Manel. Els altres tres germans i la mare són a la cuina. “Cap dels quatre cuiners hem anat a les escoles de cuina, jo els he ensenyat totes les receptes”, afirmava la mare, la Teresa Feliu. Ara bé, “després els vaig donar llibertat perquè els fessin a la seva manera”, afegia. Llibertat per fer els plats i per guiar el restaurant. “Ara tenim un dia de descans, dimarts, i no fem sopars els diumenges ni els dilluns”, explicava el Jordi. “És un canvi molt gran perquè jo no havia descansat mai cap dia”, recordava la Teresa.

Racions grans

Entre els plats que destaquen del Cinco Hermanos hi ha el suquet de peix, l’arròs de marisc i l’arròs crostat amb allioli. “Fem esmorzars a 6,50 €, dinars a 10,50 € i a la carta, que ja va a un altre preu -comentava en Manel, el germà gran-. És un restaurant on van molts treballadors, i per això ens agrada fer racions grans i amb molt de producte”.

Com que la família paterna prové de la Corunya, “el marisc ens el fem portar de Galícia”. La família ho destaca perquè el producte i la qualitat són el cavall de batalla del Cinco Hermanos. “Ens agrada que la gent digui que ha tastat el millor marisc, o bé la millor carn, que també la treballem molt bé, i ens la fem portar de Madrid”, comentava en Jordi.

El Bendita Helena, el restaurant de les amigues Valerie Helena Ramos i Ana Cecília Pérez, obert des de fa dos anys a les Corts, es va emportar el premi al més innovador. “Som un restaurant saludable, amb cuina flexiteriana, que vol dir que l’única proteïna animal que tenim és el salmó, perquè la resta de plats són vegetals -feia saber l’Helena Ramos-. Apostem en gran part pels productes de proximitat, i no cuinem ni amb sucres ni amb farines refinades”, afegia.

Entre els plats més rellevants, la premiada destaca els que es basen en la cultura d’origen de les dues sòcies, Veneçuela. “Les criolles al forn, d’una banda, que cuinem amb mongetes negres, alvocat, formatge feta i ous. I, de l’altra, els hollys barrejats, que preparem amb ous amb torrada, amb salmó marinat, fulles verdes, alvocat i també formatge feta”, detallava Ramos.

Una tasca “democràtica”

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom (foto), va explicar que han creat els premis “per posar en valor la feina als districtes”. De fet, “la seva és una tasca democràtica: permet que tota la societat en pugui gaudir”. Això no vol dir que Barcelona no valori l’alta cuina. “N’estem molt orgullosos, i creiem que és gràcies a l’alta cuina que el nivell gastronòmic ha crescut a tota la ciutat”.

Els premis, una figura d’una B i una R juntes, “els anirem repetint any rere any, perquè volem aconseguir que el premi en si mateix tingui molt de valor”, va concloure Colom.