L’estrella del castell té nom propi

Va ser durant el mes de juliol d’ara fa dos anys quan els tres fills de la família Mateu van contactar amb Xavier Sagristà i Toni Gerez per proposar-los que s’incorporessin a la proposta lúdica i gastronòmica que ofereix des de fa anys el castell de Peralada.

El Xavier i el Toni són dos talents sortits de la factoria d’El Bulli de la mà de Ferran Adrià i Juli Soler. El Restaurant Mas Pau, d’Avinyonet de Puigventós, havia de ser un projecte nou per al Ferran i el Juli, però finalment es va convertir en un projecte de vida per al Xavier i el Toni. Durant 21 anys van oferir creativitat, qualitat i tradició al Mas Pau, una de les cuines més cobejades de les dues últimes dècades.

El Xavier i el Toni acumulen tota l’experiència, entusiasme i talent adquirit durant aquests anys al capdavant de la innovadora cuina catalana. La tradició i el respecte pel producte fan de la cuina de Sagristà un referent per a diferents generacions de gurmets. El Toni, d’altra banda, transmet una passió i professionalitat envejables a la sala. Una combinació perfecta per atendre la clientela més exigent.

Per sopar ens endinsem en una sala digna de la majestuositat del castell de Peralada, tot i això la terrassa del restaurant és una de les més buscades aquest estiu. Sopar davant del llac és una aposta guanyadora.

El menú és equilibrat en gustos i textures. Fàcil d’apreciar tant per l’expert en alta cuina com pels acabats d’iniciar en els grans plaers de la taula. És molt difícil escollir entre la munió de propostes del Xavier però ho hem de fer fer! L’Ivan xala de valent amb l’ànec de gla amb cítrics i carbassa, l’Adrià amb el turnedó de rap amb cremós de suquet i algues. Finalment, el Carles es queda amb l’amanida de faves i pèsols a la menta amb calamarsets.

Vins i formatges de campionat

El carro de formatges de Toni Gerez mereix un punt i a part! Vuitanta-cinc referències de formatges de llet de vaca, cabra, ovella, de barreja de llets... Un espectacle únic, incomparable.

Per recomanació del Toni i, amb la premissa que volíem un vi negre des de l’inici, ens va oferir, amb gran encert, un Peralada 30è aniversari cabernet sauvignon 100%, prou intens per poder assaborir durant tot el magnífic recorregut que ens ofereix la cuina empordanesa de Sagristà. Una combinació de mar i muntanya, amb la frescor i la fortalesa, amb la llum i l’ombra dels paratges de l’Alt Empordà.

En acabar l’àpat xerrem amb els protagonistes. La feina ja la tenen feta i és aleshores quan el Xavier pot fer la cigarreta de després i el Toni explicar-nos l’última adquisició per al seu carro de formatges o per al celler. Xavi Sagristà és l’home de la cuina, treballador, talentós i amb criteri. Toni Gerez domina l’escena de la sala, explica els plats i els vins amb una passió i professionalitat extrema. Ho viu, ho sent i si tens l’oportunitat d’escapar-te a dinar o sopar al Castell de Peralada podràs gaudir-ne en primera persona. Junts formen un gran equip i així ho reflecteix la seva proposta gastronòmica.