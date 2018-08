Aposten pel producte ecològic i artesà, tant amb els vins com a la cuina. “Tot això d’aquí ens ho hem begut”, diu la Janina assenyalant les ampolles de vi buides que decoren una part de la sala del Monocrom. Mentre ho diu, somriu, segurament recordant que fa uns anys el vi no li agradava i ara, en canvi, és la seva vida. Desenes d’ampolles formen una petita representació de l’enorme varietat que ofereix la carta de vins del restaurant, amb més de cent propostes. Tant ella com el seu germà, el Xavi, que treballa en una distribuïdora de vins, s’han passat la vida tastant-ne i ara comparteixen la seva passió amb els clients del restaurant.

Escollim un negre de Tuets, un petit celler del Pont d’Armentera (Alt Camp) que aposta per l’agricultura sostenible, sense productes afegits, “per deixar que el vi s’expressi lliurement”. Un “vi amb consciència”, diu l’etiqueta de l’ampolla, on també es llegeix “Abundància i felicitat”. És clarament la filosofia del Monocrom. Felicitat que es multiplica quan arriben els primers plats que compartirem. El mollete de cansalada de coll a baixa temperatura amb herbes fresques i mostassa és imprescindible. Demanem també unes croquetes de pollastre, un steak tàrtar de vedella, unes làmines de salmó marinat i compartim, per acabar, una taula de formatges extraordinaris. Plats ben elaborats d’una carta més aviat curta però interessant que combinen a la perfecció amb un bon vi. “Tenim quatre pagesos i la carta depèn molt del que ens ofereixen: un dia tenen bledes, un altre porros, mongetes o múrgoles”, explica la Janina. Respecte absolut pel producte i per l’entorn.

El Xavi compagina la feina de distribució de vins amb la recerca de noves propostes per a la carta del Monocrom. La Janina s’encarrega de rebre els clients, gestionar el dia a dia i, lògicament, està molt pendent del celler. Com a germans comparteixen moltes coses, però la principal és la passió per un color: el del vi. Ella va estudiar per ser cuinera, però de cop i volta va canviar d’opinió. Treballant de cambrera al Moo (el restaurant de l’Hotel Omm) es va començar a interessar pel vi i es va animar a fer el curs de sommelier amb el seu germà. “No tenia el títol, però sí molta experiència”, recorda la Janina del moment que va decidir canviar el Moo pel Coure, on va estar vuit anys com a cap de sala i sommelier, “fent de tot i aprenent molt ràpid”.

“La il·lusió de tota una vida”

El temps passa veloç amb una conversa agradable mentre ens acabem les postres de xocolata que hem demanat per compartir i les acompanyem amb un vi de València fet amb peles de taronja, una de les propostes curioses de la carta. És dijous i encara hi ha activitat al Monocrom, que ara, a l’estiu, ja té en marxa la terrassa. La Janina està cansada, però ho dissimula bé. És la primera d’arribar al restaurant i l’última de marxar-ne, però ja sabia on es ficava quan va pensar a obrir-ne un. “És la il·lusió de tota una vida”, diu, orgullosa, mirant al seu voltant. Els dos germans tenen les coses clares, coneixement i passió. Ingredients que asseguren l’èxit del Monocrom mirant al futur.