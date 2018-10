El Bellavista va tancar dilluns com a restaurant i ha obert avui com a espai per a actes privats

El Bellavista, jardín del norte, va tancar dilluns 1 d'octubre com a restaurant i ha obert avui com a establiment per a actes privats. "Vam fer una aposta ambiciosa, que anava acompanyada d'una inversió important, però hem enganxat un moment de canvi per a la restauració", afirma Juan Carlos Iglesias, del grup Iglesias, soci del restaurant junt amb Rodrigo Messi, germà de Lionel Messi, jugador del FC Barcelona.

Per això, els propietaris han decidit buscar "un nou camí", en paraules de Juan Carlos, per al restaurant, que té 1.000 metres quadrats d'espais tancat, i mil més de jardí. "No hem tancat el restaurant perquè ens anés malament, perquè teníem una mitjana de 200 persones al dia", continua explicant un dels tres germans del grup Iglesias. "El que ens ha passat és una incompatibilitat entre les demandes que teníem per a festes, com casaments o altres actes, i els àpats per a comensals de carrer", sosté Juan Carlos.

Malgrat això, Juan Carlos Iglesias sosté que la restauració a Barcelona "viu una crisi per molts motius". Un és que "la gent prefereix quedar-se a casa mirant sèries de televisió, entre els quals jo mateix". Però encara n'hi hauria molts més, com és "el baix poder adquisitiu de la població", que fa que menjar fora de casa sigui una excepció.

Per tot plegat, i sobretot "per optimitzar costos" el Bellavista és avui un establiment per a actes privats, "que té espais diferents, inclòs per a criatures amb jocs", i també "instal·lacions tecnològiques preparades per a empreses", conclou Juan Carlos Iglesias.