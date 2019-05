La garnatxa és la protagonista de la festa que organitza el Celler de Capçanes (DO Montsant) avui divendres, a partir de les 23 h de la nit. "Per la proximitat a la serra de Llaberia i al mar que refresquen les vinyes, el raïm que assoleix més qualitat és la garnatxa", afirma la sommelier del Celler de Capçanes Anna Casabona. D'aquí que avui la festa la Nit de les Garnatxes arribi a la XIII edició.

Per què l’aposta tan decidida per una única varietat, la garnatxa, quan la carinyena també és molt representativa de la DO Montsant?

La Nit de les Garnatxes va néixer com a una festa del Celler de Capçanes quan la garnatxa era un raïm que encara no tenia el reconeixement que se li dona (i que es mereix) avui dia. Però com que és la varietat que millor es dona al nostre poble i nosaltres teníem clar el seu potencial, hi vam apostar. De fet, quan vam començar encara no hi havia vins monovarietals de garnatxa d’alta gamma. També ens va animar a tirar endavant la festa que el nostre vi Cabrida assolís molt bones crítiques arreu des de l’inici.

Com organitzeu la festa dins del celler?

Transformem el celler en un macroespai, on es fusionen la gastronomia, la música, l’art i el vi. Cada any convidem artistes de diferents àmbits com la fotografia, pintura, grafit... i un concert de música. Aquest any ve Gerard Quintana, que hi cantarà. I, finalment, maridem les nostres quatre garnatxes de terrer amb quatre tapes elaborades per restaurants d’estrella Michelin de les nostres contrades, concretament amb els restaurants Rincón de Diego i Can Bosch de Cambrils.

La garnatxa és tan delicada com sovint es diu?

A l’hora de vinificar-la, la garnatxa és una varietat tan delicada com una poma quan la tallem, que comença a posar-se marró i a perdre frescor. Per tant, durant la seva elaboració, és molt important vigilar que tingui molt poc contacte amb l’aire des que el raïm entra al celler, així com durant la seva vinificació i criança. A més, la garnatxa pot ser una varietat molt aromàtica, però, si no tenim cura d’evitar oxidacions o si ens passem amb el contacte amb la fusta de les bótes durant l’envelliment, els podem perdre tots. Per tant, per aconseguir els vins de garnatxa que elaborem, com el Cabrida, és molt important sobretot partir de raïms de primeríssima qualitat i aprofitar tots els coneixements que hem anat adquirint amb l’experiència per elaborar-la.

Amb què recomaneu maridar-la?

La garnatxa és una varietat molt versàtil. Per començar, té un perfil molt amable i afruitat, com el que dona la nostra garnatxa de terreny panal. Un altre és el més fresc i floral com la del sòl calissa. I encara un altre, el mineral i de tanins vellutats com la garnatxa del sòl llicorella (pissarra). I, per acabar, també pot ser més salvatge i rústica, com la que dona el sòl d'argila. Veient aquest ampli espectre de vins és lògic trobar un ampli ventall de plats per trobar una perfecta harmonia. Des de 'ceviches', tonyina roja marinada, bacallà amb salsa d’alls negres, xai i melós de vedellà.

En quins projectes treballeu actualment?

Al Celler de Capçanes sempre estem treballant per innovar i fer créixer el bon nom de la garnatxa i de la DO Montsant. Som un celler cooperatiu i, per tant, el nostre principal interès és aportar valor afegit al territori i als nostres pagesos. Ara mateix els projectes que estem potenciant són fer créixer les hectàrees de vinya amb cultiu ecològic entre els nostres socis i alhora estem treballant perquè hi hagi un relleu generacional als camps. Com a tot Catalunya, els pagesos que treballen la terra s’estan fent grans i la gent jove prefereix dedicar-se a altres sectors, així que a Capçanes estem creant una borsa de pagesos joves perquè treballin les terres dels que es jubilen perquè no es perdi el patrimoni vitivinícola i la gent de la nostra comarca pugui seguir vivint de la terra.