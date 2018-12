"Encara no hem superat el maridatge del vi blanc amb el peix"

L'enòloga Irene Alemany, del celler de la DO Penedès Alemany & Corrio, ha llançat l'edició 2017 del vi solidari El Microscopi. "Amb les tres primeres edicions juntes hem recaptat 32.000 €, que hem lliurat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ajudar a la investigació del càncer", explica Alemany. Ara bé, si els dos primers vins tenien l'objectiu de recaptar fons per adquirir un microscopi (d'aquí el nom amb què es va batejar el vi), l'anyada 2016 i la del 2017 estan destinades a ajudar a investigar sobre la influència dels limfòcits en el sistema immunològic.

El Microscopi d'enguany és un cupatge d'un 80% de carinyena i un 20% de merlot. "Altres anys hi tenia també cabernet sauvignon, però enguany hem preferit aquest cupatge", diu l'enòloga, que es va formar a França, on va conèixer la seva parella i enòleg també del celler, Laurent Corrio.

A l'hora de definir-lo, Alemany diu que "és un vi negre molt fresc i elèctric", és a dir, que transmet acidesa, i just per això "és un vi negre que va molt bé per menjar peix i marisc". Tot i que costi d'acceptar, "encara no s'ha superat el maridatge del vi blanc amb el peix", tot i que un vi negre fresc, com El Microscopi, és ideal.

Per entendre-ho, l'enòloga del Penedès sosté que un vi negre fresc no vol dir que hagi passat per nevera, sinó que "quan es té en boca i hi passa, no hi ha ni una sensació dolça ni tampoc astringent", opina Alemany. De fet, aquestes característiques són les premisses del celler Alemany & Corrió, que treballa per mantenir la frescor dels vins, provinent de l'acidesa del sòl de la vinya.

Malgrat tot això, l'enòloga opina que encara hi ha una tendència de vins negres "potents, molt potents, amb gust de fusta", que es van començar a elaborar perquè el prescriptor de vins Robert Parker els puntuava a la seva guia de vins (i, per tant, es venien amb rapidesa a tot el món). "Ara ja no és tant així, perquè el representant de Parker a l'Estat fins i tot els penalitza si es fan encara així amb aquests criteris", conclou l'enòloga.