“Al vi encara li fa falta molta divulgació, i entrar també a les barres de les discoteques”

El director de Vila Vinateca, Quim Vila, assegura amb rotunditat que “al vi encara li fa molta divulgació, i entrar a les barres de les discoteques”. Ho afirma mentre explica com serà enguany el 13è Premi Vila Vinateca de Tast per Parelles, que tindrà lloc aquest diumenge, 1 de març, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

“Creiem que la millor manera de fer conèixer el vi és tastar-lo”, diu Vila, que afegeix que el concurs és obert tant a professionals com a aficionats. “Hi ha aficionats que en saben moltíssim, per això vaig tenir clar que no havíem d’adreçar-lo només als professionals”, comenta.

La mecànica del concurs consisteix en el tast de set copes de vi perquè 120 parelles n'encertin el país d’origen, la zona, la denominació d’origen, l’anyada, les varietats de raïm, el celler i la marca concreta. “I el millor del concurs és com les parelles coincideixen en opinions o en discrepen; o com els costa posar-se d’acord i ho acaben fent”, diu Quim Vila. Després, quan saben el resultat, la frase que més se sent és: “Ja t’ho havia dit!” En definitiva, explica el director de Vila Vinateca, “els participants s’ho passen bé, molt bé”.

En la primera fase del concurs, de les 120 parelles només en quedaran deu per a la fase final. Un notari, juntament amb els set integrants del jurat professional, certifica que el resultat és correcte. “Les parelles participants no tenen ni el nom personal en les respostes, només hi apareix el número amb què participen”, explica Vila, que també apunta que les parelles només poden comentar la jugada entre elles mateixes. “No poden parlar amb els altres participants”.

Totes aquestes mesures, rigoroses, estan fetes perquè el concurs compleixi l'objectiu. I perquè els premis estan valorats en 40.000 €: “És el concurs més ben valorat del sector”, destaca Quim Vila. El premi per a la parella guanyadora és de 30.000 €, mentre que la segona parella classificada en guanya 7.000, i la tercera 3.000.

La dificultat del concurs és tan gran, que el mateix Quim Vila assegura que ell mateix no sap si el guanyaria. “Per participar-hi m’hauria d’entrenar molt”, comenta. De fet, sap que en diversos indrets de l’Estat s’han creat grups de tast per preparar-s'hi. “Al restaurant Marejol de Vilanova i la Geltrú, els propietaris organitzen un concurs similar abans del nostre perquè funcioni com un entrenament”, diu. I també hi ha grups de tast creats al Penedès. “I en un restaurant de Màlaga em van dir que han tingut clients que els van demanar les rareses de vins que tinguessin perquè volien fer proves de tast”.

Concurs a banda, les iniciatives per difondre el vi organitzades per Vila Vinateca encara no s’hauran acabat. L'endemà dilluns, des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, tindrà lloc a la mateixa Casa Llotja de Mar la Música del Vi, en què es podran tastar vins juntament amb els elaboradors, que hi seran presents. La iniciativa també arriba a la 13a edició, igual que el concurs. I, per acabar, a la nit arribarà La nit dels tanins o el ball dels polifenols, que és com el director de Vila Vinateca anomena la proposta d’anar al Sutton Club Barcelona per ballar juntament amb els elaboradors. “Hi haurà barra lliure de vins, que han de ser presents a les discoteques igual que les altres begudes, i qui vulgui una altra beguda l’haurà de pagar”, conclou Quim Vila.