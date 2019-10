Uns 50 cuiners amb més de 30 estrelles Michelin participaran en el Fòrum Gastronòmic

Mig centenar de cuiners, que sumen més de 30 estrelles Michelin, així com reconeguts rebosters, sommeliers i experts, seran els protagonistes del programa de la pròxima edició del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que tindrà lloc del 18 al 20 de novembre.

Amb el lema "(Re) pensar la gastronomia", el saló vol convidar a reflexionar sobre el moment gastronòmic actual, a realçar el talent independentment del gènere i a impulsar negocis més sostenibles i digitalitzats, segons han anunciat els organitzadors.

El Fòrum comptarà amb la presència de xefs locals com Paco Pérez, Jordi Cruz, Carme Ruscalleda, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, o els germans Sergio i Javier Torres, encara que també arribaran cuiners internacionals com Niko Romito (Itàlia), Kobe Desramaults (Bèlgica), Dominique Dutour (Ottawa), Stéphanie Audet (Mont-real) i Rasmus Munk (Dinamarca).

D'altra banda, també es valorarà la cuina dolça, amb demostracions de mestres com René Frank, alma mater de CODA (Berlín) o Pol Contreras (Ezcaray, la Rioja) i se celebrarà la cinquena edició del concurs The Best Dessert, organitzat per Espaisucre; la quarta edició del Concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya, i s'atorgarà el premi Pierre Gagnaire a Albert Adrià en reconeixement a la seva trajectòria.

Dins el saló també s'atorgaran els Premis Josep Mercader, els InnoFòrum, el Cuiner 2019 del Fòrum Gastronòmic Barcelona, el Millor Sommelier de Catalunya, el Nou Plat Favorit dels Catalans 2019 i els Asian Culinary Awards, entre molts altres esdeveniments.