Cap on aniran les noves tres estrelles Michelin?

Madrid i Cantàbria són les ciutats cap on s'especula que podrien anar a parar les noves tres estrelles. Tot i això, un dia abans de la gala, que tindrà lloc el dimecres 20 de novembre al vespre a Sevilla, tot són incerteses. Només els cuiners que rebran dimecres que ve el reconeixement màxim de la Guia Michelin saben amb un dia d'antelació que en seran guanyadors. "A mi m'ho van fer així com a mínim", explica el xef Jordi Cruz, que recorda el 2017, l'any que li van donar les tres estrelles pel restaurant Àbac. Per contra, i malgrat que hi ha cuiners que treballen de valent, Catalunya sembla que queda fora de les travesses dels nous tres estrelles.

A Madrid, els possibles restaurants que podrien aconseguir entrar a la cúspide de la Michelin són els restaurants Coque, dels germans Mario, Diego i Rafael Sandoval, i el Sant Celoni, inaugurat pel traspassat Santi Santamaria fa 18 anys dins de l'Hotel Hesperia. Es dona la circumstància que des dels inicis el restaurant manté el mateix equip, amb el cuiner Òscar Velasco al capdavant. A Cantàbria, el restaurant Cenador de Amós, situat a Villaverde Pontones i amb el cuiner Jesús Sánchez als fogons, també es col·loca a les hipòtesis.

Sigui com sigui, molts cuiners hi assistiran demà a Sevilla per saber en directe els resultats. A Sant Pol de Mar, la cuinera Carme Ruscalleda explica que la Michelin l'ha convidat a la gala un any més. "Em fa il·lusió ser-hi, i hi represento el Moments, de l'Hotel Mandarin Barcelona, i el Sant Pau de Tòquio", diu.

Per la seva banda, els cuiners del restaurant Disfrutar, premiats amb dues estrelles Michelin el 2017 (el mateix any que Jordi Cruz aconseguia la tercera), afirmen que enguany pensen que no aconseguiran la tercera estrella. "Hem rebut només una única visita dels inspectors", diu el cuiner Oriol Castro, que vol dir que si mai un restaurant ha de rebre el premi màxim hauria de rebre'n moltes més.

De fet, Jordi Cruz recorda que certament el 2017 va rebre moltes visites d'inspectors de la prestigiosa guia vermella. "Eren d'aquí i també estrangers, perquè suposo que volien acord amb inspectors que normalment no fan el nostre país", conclou Cruz.