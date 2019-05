El Tast a la Rambla oferirà degustacions de 40 locals a 4 euros

Més de 40 restaurants, bars i pastisseries de Barcelona participaran del 6 al 10 de juny en la 6a edició del festival gastronòmic Tast a la Rambla, que oferirà degustacions de tots aquests establiments a només 4 euros.

Aquest any la proposta, que s’estendrà fins a cinc dies, es divideix en cinc àrees temàtiques: cuina d’autor; pastisseria; tapes i platillos; cuina tradicional, i el nou espai dedicat a la cuina mediterrània, que comptarà amb els restaurants Follia de Sant Joan Despí, La Bonaigua de Sant Just Desvern i This & That de l’Hospitalet. Entre els xefs que hi participen hi ha Carlota Claver, Carles Abellan, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julian, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor i Rafa Zafra.

Sota la terrassa de l’Arts Santa Mònica s’instal·larà una zona especial per a les famílies amb l’exposició Som gent de profit, una campanya de l’Agència de Residus de Catalunya per conscienciar també els més petits sobre el malbaratament alimentari. L’exposició aprofitarà aquest esdeveniment per divertir també amb La nevera de profit, un espectacle per a tots els públics que inclou màgia, humor i conscienciació i que tindrà lloc a l’Escenari by Estrella Damm, un dels epicentres de la part lúdica de l’esdeveniment.

També estan previstes activitats per fomentar la sostenibilitat alimentària amb la col·laboració amb el projecte Remenja’mmm, una iniciativa que té per objectiu evitar el malbaratament dels aliments en el sector de la restauració, així com potenciar l’ús de vaixelles biodegradables i compostables. L’organització, formada per Amics de la Rambla i grup GSR, té previst augmentar les 630.000 visites i 120.000 degustacions de l’anterior edició.