Faves ofegades

Valentí Mongay és el cuiner del restaurant La Salseta de Sitges, que dirigeix amb el seu germà Toni Mongay. A La Salseta es poden menjar plats de productes de temporada, km 0 i ecològics. També opta pel receptari de la cuina catalana. Receptes gravades a l’espai Cuina Canela Fina.

Per a 4 persones

4 quilos de faves

3 llenques de cansalada viada ibèrica

2 cebes tendres

10 alls tendres

Botifarra negra o bull negre (la quantitat, segons el vostre gust)

Fulles de menta (segons el vostre gust)

Oli d’oliva extra verge

Sal

Sucre



Partiu les beines de les faves per la meitat i aneu-les desgranant.



Després comenceu a preparar els ingredients amb què fareu un sofregit. Primer, peleu les cebes tendres. Han de quedar tallades a dauets petits. Continueu tallant els alls tendres i després la cansalada viada.



Talleu a trossos la botifarra negra i reserveu-la.



En una olla gran, poseu-hi un raig d’oli d’oliva extra verge. Sofregiu-hi la cansalada i tot seguit les cebes i els alls tendres que teníeu tallats. Remeneu-ho tot junt fins que l’all i la ceba quedin una mica transparents. No cal gaire estona de sofregit, perquè amb la cocció de les faves s'acabaran de coure.



Quan vegeu que la ceba i l’all estiguin transparents, aboqueu-hi les faves, i també un polsim de sal i un altre de sucre. Poseu-hi també les fulles de menta i torneu-ho a remenar tot junt. Perquè s’acabin de coure tots els ingredients, abaixeu el foc i col·loqueu a sobre de l’olla on teniu tots els ingredients una altra olla amb aigua. D’aquesta manera les faves es cuinaran amb el seu propi vapor.



És molt important que aneu remenant-ho, per comprovar que no s’enganxin els ingredients a la cassola.



En l’últim moment de la cocció de les faves apagueu el foc i poseu-hi la botifarra negra durant dos minuts. La botifarra no s’ha de desfer.



Una manera de comprovar que les faves estan cuites és tastar-ne una de les més grosses. Si és tendra, està cuita. Un altre senyal que les faves estaran fetes és comprovar-ne el color, perquè durant la cocció s’enfosqueixen.



Ja podeu emplatar-les. Bon profit!

