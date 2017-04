El Congrés demana millorar l'etiquetatge dels productes amb oli de palma

La Comissió de Sanitat del Congrés ha aprovat aquest dimecres una proposició no de llei d'ERC per instar el govern espanyol a millorar la informació facilitada al consumidor sobre els aliments que continguin oli o greix de palma. La iniciativa, que ha incorporat esmenes del PSOE i Ciutadans i ha rebut el suport de Units Podem, s'ha aprovat per 23 vots a favor i 14 vots en contra, del PP.

Al text es demana a l'executiu que defensi davant la Unió Europea una modificació del reglament europeu perquè els fabricants, productors, distribuïdors i importadors d'aliments que continguin oli o greix de palma informin del contingut d'aquest producte als seus envasos o etiquetes "d'una manera llegible i visual".

El govern espanyol ha d'actuar, d'acord amb les diferents administracions públiques, per a la progressiva eliminació dels productes que continguin greix o oli de palma o qualsevol altre greix saturat que es demostri no saludable als centres educatius, centres esportius i centres de salut .

Un altre dels punts és que el govern adopti iniciatives legislatives per evitar el consum de productes que continguin greix o oli de palma entre la població infantil mitjançant publicitat o ganxos comercials com joguines, accessoris, adhesius o incentius no relacionats amb la promoció pròpia del producte.

Igualment, s'exigeixen actuacions en col·laboració amb les comunitats autònomes i amb la indústria alimentària per a la protecció dels menors davant la publicitat d'aliments i begudes que continguin greixos, àcids transgrassos, sal, sodi i sucres.

En defensa de la proposta, Joan Olòriz, d'ERC, ha explicat que l'oli de palma, d'origen vegetal, està compost per més d'un 50% de greixos saturats i es pot trobar en productes alimentaris industrials, com patates fregides, pastisseria, galetes, pizzes, precuinats o xocolates, el consum dels quals ha augmentat en els últims anys.