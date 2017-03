Entre vins ecològics i ous de Pasqua

El celler Albet i Noya (DO Penedès) impulsa l'enoturisme amb noves activitats programades de cara a Setmana Santa. Els divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 d'abril a les 11.30h i el dilluns 17 d'abril a les 10h programa "Visita al celler en família -Taller de Pasqua", adreçat a les famílies. Per una banda, els adults visitaran el celler per conèixer-ne el procés d'elaboració dels vins ecològics del celler, a més de tastar-los. Per una altra, els petits decoraran i pintaran Ous de Pasqua i fins i tot podran pintar la seva pròpia mona. "També coneixeran el món del vi de la vinya a través d'activitats i tallers infantils, dirigits pels monitors de Fem Vinya, especializas en tallers i activistas formatives a cellers", expliquen els organizadores.

Una altra activitat que el celler de la DO Penedès ha previst és "Ecotast de vins i xocolates ecològics". Una iniciativa que vol lligar dues grans passions, la xocolata i els vins, ecològics tant en un cas com en l'altre. A partir del tast, se'n podran descobrir les textures, els sabors i les aromes de dos ingredients que sempre desperten passions. El tast també preveu la visita pel celler dels germans Albet i Noya, per conèixer-ne la història familiar i els projectes actuals. Aquesta segona activitat es realitzarà des del dilluns 10 al diumenge 16 d'abril, sempre a les 10h del matí.

Per a més informació

Celler Albet i Noya (DO Penedès)

·Ecotast de vins i xocolates ecològics: Des del dilluns 10 al diumenge 16 d’abril a les 10h. Preu: 16€ per persona

·Visita al celler-Ous de Pasqua. El divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 d’abril a les 11.30h i el dilluns 17 d’abril a les 10h. Preu per adult: 10€. I 8€, per a les criatures.

Reserves: http://albetinoya.cat/cat/visites.php.