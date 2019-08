Les verdures, fora dels calaixos de la nevera

1.

La temperatura ideal és 4º C o menys. Però sense passar d'aquí, per la despesa energètica que suposa i també perquè a menys de 4º alguns aliments es podrien congelar. Dit això, cal tenir en compte que obrir i tancar la nevera implica pèrdua de fred, i per tant s'ha de fer amb determinació i sense badar.

2.

Els aliments més delicats, els crus (que tenen més microorganismes) han d'anar a les prestatgeries inferiors, on el fred es concentra més. De fet, als calaixos que normalment es destinen a les verdures és on s'hauria de desar la carn i el peix.

3.

La fruita i la verdura no s'ha de ficar tota a la nevera. La tropical, com ara el plàtan i l'alvocat, no hi hauria d'anar, sinó que s'ha de col·locar en una fruitera a la cuina. Hi ha altres fruits que perden gust quan porten uns dies a la nevera. És el cas dels tomàquets. Malgrat això, a l'hora de col·locar-los-hi, els calaixos no són el millor lloc, perquè és la zona més freda. L'ideal seria just a sobre, al prestatge superior.

4.

A l'hora de col·locar les fruites a la nevera cal tenir en compte el grau de maduresa, perquè a mesura que van madurant deixen un gas, l'etilè, que fa malbé altres aliments que hi estan en contacte, com ara altres fruites i verdures. Un criteri per ordenar tots els aliments en general és el PEPS: primer d'entrar-hi, primer de sortir-ne. És a dir, els aliments més antics van davant dels nous, perquè no hi quedin al fons i siguin els primers a consumir-se.

5.

La xocolata no s'ha de guardar mai a la nevera perquè és un aliment que no aguanta bé els canvis de temperatura. L'ideal és desar-la en un espai de la cuina on hi hagi una temperatura permanent de 15º, sense llum ni gaire humitat.

6.

A l'hora d'emmagatzemar els aliments, és molt important fixar-se en la seva vida útil. Molts aliments indiquen dues dates, una abans de consumir-los i una altra un cop obert. A la llet, per exemple, hi ha indicat quants dies es conserva bé oberta si la guardem refrigerada. I sobre la llet també és important no desar-la a la porta, perquè és el lloc on hi ha més canvis de temperatura, sobretot si la nevera s'obre sovint. I pel mateix criteri és recomanable no posar els ous a la porta de la nevera. De fet, els ous no caldria tenir-los-hi si es tingués un rebost fresc a la cuina. Si no és el cas, l'ideal és que es conservin a una temperatura constant i freda, és a dir als prestatges inferiors de la nevera.

7.

Les llaunes de conserva, un cop obertes, no s'han de guardar a la nevera, perquè es rovellen i l'òxid contamina els aliments. Tot i que actualment hi ha llaunes que estan preparades per desar-les a la nevera, i fins i tot n'hi ha que tenen una tapa per protegir el contingut un cop obertes.

8.

Els aliments frescos tenen un període de conservació concret dins la nevera:

La carn picada, si no porta conservants, s'ha de consumir en un màxim de 24 hores.

La carn fresca, en quatre dies.

El pollastre, entre dos i tres dies.

El peix fresc, en un màxim de dos dies.

El pernil dolç o el gall d'indi, entre tres i quatre dies.

La llet, oberta, entre tres i quatre dies (o el que indiqui l'etiqueta).

La carn i el peix cuits, en tres dies.

La verdura cuita, en quatre dies.

Les postres, depèn dels ingredients que portin. Si tenen ou, en un màxim de dos dies.

Els productes envasats, el que indiqui l'etiqueta.

9.

Fer un bon ús de la nevera també inclou saber-la netejar bé. Mànec de la nevera inclòs, perquè és el més oblidat de la neteja i alhora el més necessari. Els calaixos s'han d'anar buidant, netejant i desinfectant. I els prestatges també. És ideal aprofitar èpoques de l'any en què la nevera queda gairebé buida (per exemple en temps de vacances) per netejar-la i desinfectar-la a fons. Per netejar-la, amb aigua, sabó, un desinfectant tipus lleixiu i un fregall n'hi ha prou.

Consells de Lluís Riera, expert en seguretat alimentària i director de la consultoria SAIA