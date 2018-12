“El sentiment de culpabilitat no és un bon aliat per menjar durant els àpats de Nadal”, afirma la psicòloga especialista en conducta alimentària Yolanda Melero. “La culpabilitat va lligada amb la frustració i també amb una percepció no realista”, diu la psicòloga. Dit amb altres paraules, l’important dels àpats de Nadal és ser conscient que són una excepció.

Per la seva banda, la nutricionista Marta Planas aconsella seguir uns paràmetres bàsics, aplicables tant als àpats de feina, habituals durant el mes de desembre, com als dies festius:

1) No ompliu els plat amb gran quantitat de menjar.

2) Mantingueu els cinc àpats diaris (per no arribar amb molta gana a cada àpat, que és quan es poden ingerir més aliments).

3) Mengeu fruita i verdura.

4) Continueu bevent aigua.

5) Sortiu a caminar després de dinar.

Per la seva banda, la metge i nutricionista M. Josep Martínez-Obiols recomana evitar el got final d’alcohol i substituir-lo per una infusió de gingebre, menta o llimona. “Aconseguireu millorar la digestió dels àpats”. Altres consells de Martínez-Obiol són pensar en les amanides verdes i en les postres amb fruita.

Ara bé, la nutricionista Martina Ferrer opina que “s'ha de relativitzar tot una mica”, perquè els àpats extres són el 24 nit, el 25, el 26 i pocs dies de gener. “La resta de dies s’ha de seguir amb la normalitat de l’alimentació saludable”, diu Ferrer. Mentrestant, Martina Ferrer diu que els consells passen per vigilar amb les quantitats. "En comptes de molts talls de torró, mengeu-ne menys", afirma.

Per acabar, la nutricionista també aconsella "vigilar amb l’alcohol, que no hidrata, sinó tot el contrari".