I si la llet sencera fos més saludable que la desnatada?

Bufen bons aires per a la llet sencera i els seus derivats. Si fins ara han estat titllats de calòrics i de contenir greixos saturats, ara un estudi recent assegura que la població que en consumeix està menys exposada a les malalties cardiovasculars i també té menys probabilitats per desenvolupar la diabetis de tipus 2 que la gent en menja en la versió semidesnatada o desnatada.

A la Universitat Oberta de Catalunya, la professora del màster de Nutrició i Salut Sílvia de Lamo, i també el professor de Ciències de la Salut Àlex Vidal asseguren que recomanen ingerir els lactis sencers. “Arrosseguem ‘greixfòbia’ d’altres anys, quan crèiem que el greix era el pitjor del món, i fent-ho, hem augmentat el consum de sucre”, afirma Vidal. Per entendre l’afirmació, el professor afirma que hi ha tres factors que fan que el menjar sigui agradable al paladar: el sucre, el greix i la sal. “Quan es disminueix un dels tres components, se n’augmenta un altre, i és just el que va fer la indústria alimentària quan va fer disminuir el greix, que va augmentar el component del sucre”, diu Vidal.

El cas és que el greix no és el dolent de la pel·lícula (llegiu aquest article sobre per què és beneficiós), perquè “concretament en els lactis, el greix que aporten compensa i molt respecte del fet no portar-ne”, afirma el professor.

Entre els beneficis que destaca el professor Àlex Vidal i també el nutricionista Marc Vergès, hi ha un grup de vitamines liposolubles, com la vitamina D, que participa en la fixació del calci als nostres ossos. De fet, "en el cas dels esportistes i també de les dones, sobretot a l’etapa de la menopausa, és molt indicat”, afirma el professor de Ciències de la Salut de la UOC.

Seguint aquest fil, el nutricionista Marc Vergés, autor del llibre Grasas buenas. Cuida tu salud con la nutrición evolutiva (Amat Editorial), subratlla que el greix és saludable, però, malgrat això, ell recomana consumir-ne el de cabra i el d’ovella, perquè són animals petits i tenen unes entrades hormonals més adaptades a les nostres necessitats. “Per a les criatures, és aconsellable que prenguin quèfirs d’ovella i de cabra, com també els formatges secers”. De fet, “en poden prendre 1 o 2 cops al dia, mentre que per als adults n'aconsello de forma més ocasional”.

Per acabar, la metge i nutricionista Maria Josep Martínez-Obiols sosté que “la llet i els iogurts sencers es poden prendre si les persones no tenen sobrepès i estan sanes”. Tot i això, reconeix que “és cert quan se’n treu el greix, d’aquests aliments, es perden nutrients, com ara les vitamines liposolubles”.