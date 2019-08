"Els esmorzars no són prou saludables perquè els connectem amb la felicitat que ens donava un got de llet amb cacau"

El xef Juan Llorca acaba de publicar juntament amb la nutricionista Melisa Gómez el llibre 'En boca de todos' (Vergara), que pretén ser una guia d'alimentació saludable per a famílies i per a criatures a partir d'un any.

¿L'alimentació saludable per a les criatures (a partir d'1 any) difereix gaire de la que ha de tenir un adult?

No. Sabem que l'alimentació dels nens, a partir d'un any, pot ser i ha de ser la mateixa que la d'un adult. És més, pot resultar determinant, si els adults s'alimenten amb precuinats i ultraprocessats (pizzes a punt per anar al forn, salsitxes, galetes), que els nens acabin consumint-ne també sovint, i per tant desplacin la ingestió d'aliments frescos. De fet, com que són els adults els qui compren i preparen els aliments, la responsabilitat és seva. Per tant, la responsabilitat dels adults és en la compra, la cuina i l'exemple.

Digues exemples de plats per dinar i per sopar.

La piràmide belga de l'alimentació i hàbits saludables resumeix força bé el que es considera una alimentació saludable i els ingredients de què s'hauria de compondre un plat: molta fruita i verdura (els grups que hauríem de menjar més diàriament), a més de llegums, cereals integrals, fruits secs i oli d'oliva extra verge. Després vindrien els lactis, els ous, les carns blanques i, per acabar, les carns vermelles.

Ara que som a l'estiu, un gaspatxo, un salmorejo, una amanida de quinoa, arròs integral, un tabulé, peix a la planxa acompanyat de carbassó o una truita d'espinacs poden ser plats perfectes per a un dinar o un sopar saludables.

Justament aquesta llista d'aliments són dels més difícils de trobar en l'entorn social de les criatures.

Cert. Per a mi és un dels reptes més difícils. L'entorn de les criatures (la publicitat, els amics, la família, el centre escolar) pot ser que no vagi a l'hora amb nosaltres, però a poc a poc es treballa per aconseguir-ho.

En moltes escoles, en un any, s'han aconseguit molts avanços. Als aniversaris, l'oferta va canviant. Es tracta d'anar treballant al mateix temps perquè es posin en marxa estratègies com ara parlar molt amb la canalla sobre aquestes situacions i acompanyar-los de manera empàtica mentre aconseguim el millor.

Per què els esmorzars sans són els que costen més de canviar (tant per a criatures com per a adults)?

Els esmorzars infantils no són prou saludables perquè els connectem amb la felicitat que ens aportava el nostre got de llet amb cacau. Ara els pares busquen repetir allò amb els fills, i passen per la publicitat, que els reafirma que estan actuant correctament perquè ara el producte té menys cacau (tot i que podria ser semblant) o té vitamines i minerals afegits.

A més, en l'esmorzar ens és molt còmode afegir als entrepans carns processades, com ara els embotits, i poques vegades pensem en la fruita, que és un aliment bàsic just per a aquest moment del dia.

¿En què es diferencia un esmorzar d'un berenar?

En res. Haurien de ser dues opcions igual de saludables, on predomini la fruita i amb aliments de qualitat.

Què es pot fer els dies de festa, quan les famílies surten fora de casa, van a casa d'amics o altres circumstàncies en què el menjar no el controlen els pares? ¿Cal fer excepcions per tornar a la rutina quan s'estigui a casa?

No podem fer-hi res. Els dies que mengem fora de casa, no podem fer més que gaudir-ne i deixar que disfrutin amb la resta d'amics. No és un moment de negar o prohibir, i encara menys de fer sentir desplaçada la criatura. Les bases s'estableixen dia a dia a casa. Això és el més important. Un dia no canviarà res o, com a mínim, no ho hauria de fer.

I a l'estiu, si s'està fora de casa, quins són els criteris que cal prioritzar i què no pot fallar de l'alimentació diària?

Els criteris són els mateixos que els de la resta de l'any. No canvia res, excepte un fet molt important: que tenim accés a molta més fruita i verdura de temporada, més varietat, molt més producte fresc i, per tant, ho hem d'aprofitar.