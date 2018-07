I si la ciència assegurés que menjar xocolata dona felicitat?

Si sou dels mengeu xocolata per ser feliç o més feliç, la ciència us dona la raó. La xocolata negra (atenció!, la negra) "augmenta els nivells de serotonina", afirma la professora del màster de Nutrició i Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sílvia de Lamo. La serotonina es coneix popularment com 'l'hormona de l'humor', per això ingerir xocolata negra augmentaria el sentiment de felicitat.

Però els beneficis de la xocolata negra no s'acaben aquí. De totes és la que es considera saludable, perquè té un percertantge més alt en cacau. I, per la seva banda, el cacau és ric en polifenols, que tenen un gran poder antioxidant.

Per entendre la importància d'aquesta qualitat, antioxidant, cal valorar un altre concepte, els radicals llibres, que diàriament envelleixen les cèl·lules de l'organisme. I ho fan per mil i un motius: per l'exposició al Sol. Per mals hàbits alimentaris. Per beure alcohol. Pel tabac. I fins i tot per un exercici esportiu desmesurat. Si ingerim aliments antioxidants, combaten els radicals lliures. Dit amb altres paraules, menjar aliments antioxidants seria com lluitar contra l'envelliment prematur.

Seguint el fil dels tipus de les xocolates, De Lamo recorda que la blanca no té cacau, perquè "només en conté el greix, entre d'altres components". I la xocolata amb llet no en conté tants, de polifenols, i "a més, el consum amb llet modifica el comportament habitual d'excreció, a l'orina", assegura la professora de la UOC.

Per la seva banda, el dietista-nutricionista David Gasol alerta que la xocolata "té un punt additiu perquè és un estimulant".

De fet, perquè la xocolata fos saludable s'hauria de menjar cacau pur, que "és amarg", i "no és el que la gent busca en una xocolata", diu el nutricionista. Fins i tot en una xocolata d'un 90% de cacau, hi ha un 10% de greixos i de sucres, "que puntualment no passa res, però menjar-ne de forma constant no ho recomanaria", afirma Gasol.

Per acabar, la CNN va assegurar recentement que a l'hora de menjar xocolata negra la mida importa. "És cert que és saludable però menjar-ne massa també és greix i sucre", afirmava.

Per tot plegat, la proporció d'ingesta recomanable ideal seria de 20 grams al dia, és a dir 2 quadrats d'un rajola.

