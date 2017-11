Vegans i vegetarians: un boom a l’alça

Teresa Carles, empresària i propietària del grup de restaurants homònims, recorda com era de difícil als anys 70 explicar que eres vegetarià i que als fills no els donaves ni carn ni llet de vaca. “Recordo que els pediatres no ho acceptaven quan els hi deia”, afirma. En un to semblant s’expressa el president de la DO Penedès, Josep Maria Albet i Noya, del celler homònim. Als anys 70 els vegetarians eren titllats de hippies que no sabien el que es feien si només s’alimentaven amb vegetals i fruita. Era com si anessin contra corrent del que la societat marcava que s’havia de fer.

Avui el corrent vegetarià i vegà va a l’alça per motius de salut i també perquè s’ha impregnat de modernitat. És com si cuidar-se menjant fos el més trendy que hi pogués haver i, alhora, com si fent-ho les persones se sentissin connectades amb el temps que viuen, que passa per cuidar el medi ambient, per ser sostenible i ètic. Justament aquesta filosofia és la que es respira als restaurants que s’han anat obrint a tot el país, sobretot a Barcelona. L’oferta ha anat creixent a mesura que els adeptes s’hi han anat sentint atrets. O al revés, perquè els estudis de mercat han demostrat que la tendència healthy i ecològica havia crescut i hi havia un nínxol de mercat per dedicar-s’hi.

El metge Pedro Ródenas, vegetarià des que va néixer, fa gairebé 60 anys, sosté que en temes de salut, la universalització de la informació ha fet que el vegetarianisme i el veganisme siguin abraçats per més gent. “Tots dos corrents van lligats a la dieta mediterrània, però encara tenen el plus d’ètica, de sensibilitat amb el medi ambient, sobretot el vegà, que no menja cap producte animal”.

Ètica a part, hi ha paràmetres, com ara el desitjat ferro -que s’havia cregut que només s’adquiria amb la ingesta de carn-, que també són assimilables menjant vegetals. “El ferro és abundant en els vegetals, i la natura fa que s’assumeixi menys perquè, si no, se’n tindria en excés”. És més, “els estudis que s’han fet amb vegetarians han demostrat que tenen índexs de ferro més alts”, diu Ródenas.