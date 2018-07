Dues receptes per a esmorzars saludables d'estiu

PREPARACIÓ

Bateu a la batedora els ous amb la llet de coco, l'atzavara i les dues cullerades d'oli de coco. Després, afegiu-hi la farina de coco i el llevat. Torneu-ho a batre fins a aconseguir una massa densa i fina. Si és massa densa, afegiu-hi una mica més de llet de coco. Si és massa líquida, incorporeu-hi una mica més de farina de coco.

En una paella antiadherent, poseu-hi una mica d'oli de coco i repartiu-lo bé per la superfície. Quan estigui calent, afegiu-hi dues cullerades de la barreja i deixeu que es cogui.

Quan els costats del 'pancake' estan durs, ja es poden girar.

Mentre cuineu la massa, poseu un bol dins d'un cassó amb aigua freda per fer el bany maria. Afegiu-hi la xocolata a trossos i la cullerada d'oli de coco. Foneu-ho per crear la salsa de xocolata. No deixeu que es cremi, per tant remeneu-ho perquè s'integri bé la xocolata amb l'oli.

Talleu la fruita que hàgiu triat a rodanxes. Serviu un 'pancake' al plat i afegiu una mica de fruita per sobre. Poseu-hi un altre 'pancake' a sobre, i una mica més de fruita. Poseu-hi un altre 'pancake' i decoreu-ho encara amb més fruita.

Aboqueu la xocolata fosa per sobre de la torre de 'pancake', que encara sigui calenta. Ja ho teniu a punt per assaborir.

La farina de coco no conté gluten, i és molt rica en fibra.

És ideal per aportar sensació de sacietat. Tot i que sembli molta feina, si tens tots els ingredients a casa no trigaràs més de 15 minuts a fer-ho.

Per fer més receptes amb farina i llet de coco, mireu la crep vietnamita, proposada pel cuiner Valentí Mongay, del restaurant La Salseta de Sitges.