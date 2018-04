Hamburguesa de tonyina i verdures

Eva Olivares és l’autora del canal de YouTube 'Evacuinera', en què prepara receptes fàcils i ràpides, aptes tant per als aficionats a la cuina com per als que volen iniciar-s’hi.

Per a 4 hamburgueses

½ ceba blanca (també pot ser de Figueres)

½ tassa de pa ratllat (75 grams aprox.)

½ pastanaga

1 ou

200 g de tonyina en conserva



1 branca de julivert

4 pans d’hamburguesa

alvocat (al gust; és per guarnir)

germinats de ceba (al gust; seran per guarnir)

oli d’oliva extra verge

Talleu mitja ceba blanca (també pot ser de Figueres si us agraden els gustos més forts). Feu-ne daus petits. Si la feu per a les criatures, val més que en feu daus molt petits, perquè així els serà més fàcil de menjar.

Peleu mitja pastanaga. Talleu el tros pelat, que és el que continuareu tallant a daus petits. Aboqueu la pastanaga i la ceba, tallades, en un bol de vidre. Trenqueu un ou i bateu-lo en un bol. Aboqueu-lo a la barreja de verdures. Esmicoleu la tonyina amb les mans, i poseu-la juntament amb l’ou batut, la ceba i la pastanaga. Piqueu el julivert. Descarteu-ne la branca. Barregeu-ho tot amb l’ajut d’una forquilla. Aixafeu-ho, també, perquè ha de quedar com una massa. Incorporeu el pa ratllat mentre ho torneu a remenar amb les mans. Ho heu d’anar fent fins que quedi una massa compacta. De la massa resultant feu-ne boles. No les feu gaire gruixudes, perquè podríeu tenir la sensació que queden crus els ingredients vegetals per dins. El truc és anar aixafant i prement les vores de les hamburgueses, fins que quedin ben premsades, perquè no es desfacin quan les passeu per la paella. Aneu-les col·locant damunt d’un plat, on tindreu preparat prèviament pa ratllat. Passeu les hamburgueses pel pa ratllat, volta i volta.

Passeu-les per la paella amb una mica d'oli d’oliva extra verge. Reserveu-les. Talleu per la meitat un alvocat. Traieu-ne la pell. I després feu-ne làmines amb el ganivet.

Partiu per la meitat un pa d’hamburguesa. Col·loqueu-hi a la base l’alvocat, a sobre l’hamburguesa i a sobre de tot els germinats de ceba. Tapeu amb l’altra llesca de pa d’hamburguesa. Bon profit!

Nota: Podeu substituir la tonyina en conserva per tonyina fresca, i també per altres ingredients, com salmó.

Lloc d'enregistrament de les receptes: Espai Boisà. Especialitzat en experiències gastronòmiques al voltant de la cuina per a particulars i per a grups amb el menjar saludable com a filosofia. A més, també proposa el servei de xef a domicili i compta amb el servei d’assessoria gastronòmica.