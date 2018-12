Fideus d’arròs amb calamar al curri

L’Airet és el nou restaurant dirigit per la xef Ada Parellada, i que compta amb Lucía Bellés com a encarregada.

Situat al carrer de Francesc Layret (del cognom de l’històric polític ve la inspiració per al nom de l’establiment) de l’Hospitalet de Llobregat, L’Airet té un ideari fixat de valors: aposta per la salut (tenen molt en compte les intoleràncies, les al·lèrgies i les preferències alimentàries), per l’economia local (militen amb el producte de proximitat), per la sostenibilitat amb el medi ambient (l’aigua és d’osmosi i la serveixen gratuïtament; el material d’un sol ús és compostable) i lluita contra el malbaratament alimentari i per la catalanitat (els rètols interiors i el nom del restaurant són en català).

Ingredients per a 4 persones

350 g de fideus d’arròs

4 calamars

1 ceba de Figueres

1 poma Granny Smith

1 mango

½ coco

250 ml d’aigua de coco

16 g de curri

8 g de tandoori-masala (espècia)

Fulles de coriandre (quantitat segons el gust)

500 ml d’aigua mineral (o bé fumet de peix si en teniu de preparat)

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre

Preparació

Talleu la ceba a daus. Reserveu-la, perquè la fareu servir per a la salsa del plat.

Tot seguit, talleu una part de la poma a daus, que fareu servir com a guarnició del plat. L’altra part de la poma, tallada a tires, reserveu-la per preparar la salsa.

Tot seguit, peleu el mango i retireu-ne la part central, que és el nervi de la fruita i no es fa servir. Talleu a daus una part del mango, perquè servirà de guarnició final del plat, i l’altra part, tallada a tires, reserveu-la per preparar la salsa.

L’ingredient següent serà el coco, que també tallareu a daus. Reserveu-los en un bol, perquè serviran com a guarnició del plat. La resta, tallada de manera més gruixuda, reserveu-la per a la salsa.

Ara trieu el calamar. Arrenqueu-ne la pell exterior i les aletes, i extraieu-ne la conquilla interior (popularment coneguda com a “barqueta”). Reserveu només el calamar net per al plat. La resta guardeu-lo per a altres preparacions.

Prepareu les espècies, el curri, la tandoori-masala, l’aigua de coco i el coriandre.

Per preparar la salsa

Comenceu sofregint els daus de ceba i els retalls de la poma, el coco i el mango en una cassola, on haureu col·locat un raig d’oli d’oliva verge extra. Afegiu-hi també les espècies i un pensament de sal.

Quan estiguin sofregits, afegiu-hi l’aigua mineral, l’aigua de coco i un polsim de pebre negre. Deixeu-ho bullir durant 30 minuts. Passat aquest temps, tritureu-ho i coleu-ho. Reserveu-ho.

Per a la guarnició del plat

Salteu les guarnicions aromàtiques del plat, la poma, el coco i el mango, que havíeu tallat prèviament a daus. Poseu-hi un pensament de sal. Reserveu-los.

Per coure els fideus d’arròs

Porteu aigua a ebullició i, quan bulli, col·loqueu-hi els fideus d’arròs durant un minut. Un cop bullits, coleu-los i reserveu-los.

Per coure el calamar

Coeu el calamar; ho podeu fer en una paella calenta i amb sal prèvia. Cuineu-lo amb un raig d’oli d’oliva volta i volta.

Per acabar, afegiu la guarnició que teníeu sofregida i tallada a daus (el coco, la poma i el mango) a la salsa que teníeu cuita a la paella.

Muntatge del plat

En un bol, col·loqueu primer els fideus d’arròs. Per sobre afegiu-hi la salsa i, després, el calamar sencer. De guarnició final, poseu-hi fulles de coriandre al vostre gust.



Bon profit!