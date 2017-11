'Cheesecake' de remolatxa

El restaurant Mediamanga, de Barcelona, va obrir portes el mes d’abril passat, de la mà d’Ivan Castro i Manel Arjó. Tots dos són propietaris també de l’establiment adjunt, el conegut Montbar, que és referència en cuina creativa i de producte. La proposta gastronòmica del Mediamanga també es basa en els valors del Mont Bar però amb una carta de propostes diferents.

Per a 2 persones

1 remolatxa gran

Confitura de remolatxa i gerds:

150 g de remolatxa

85 g de gerds

1 beina de vainilla

35 g de sucre

Cremós de formatge:

300 g de formatge d'untar

65 g de nata

35 g de sucre

1 beina de vainilla

'Crumble' d’ametlla:

35 g de farina

35 g de sucre morè

35 g de farina d’ametlla

25 g de mantega (a punt de pomada, és a dir, a temperatura ambient)

3 gerds (de decoració final)



Primer, talleu la remolatxa per la part de dalt, on comencen les fulles, de manera que quedi com una tapa. Talleu també la part de baix, perquè quedi la remolatxa plana, que s'aguanti damunt d’un plat. Ha de quedar com un bol amb tapa.

Amb l’ajuda d’una cullera de fer boles, buideu-la tota. Només n'heu de conservar la pell exterior. Aquest bol natural el podreu fer servir per a dues o tres preparacions més abans no es faci malbé.

Per preparar la confitura:

Piqueu la remolatxa i després barregeu-la amb el sucre, els gerds i l’interior d’una beina de vainilla. Poseu-ho al foc lent durant 40 minuts, fins que haurà quedat reduït com si fos una salsa.

Per al cremós de formatge:

En un bol ajunteu els tres ingredients amb l’ajut d’una vareta de mà i el guardeu a la nevera durant una hora, perquè ha de reposar.

Per al 'crumble' d’ametlla:

En un bol barregeu tots els ingredients i després escampeu la barreja en una safata amb paper sulfuritzat a sobre. Fiqueu-la al forn durant 10 minuts a 180º.

Muntatge:

Agafeu la remolatxa i traieu-ne la tapa.



Afegiu a la base dues cullerades de 'crumble' d’ametlla. Després afegiu-hi el cremós de formatge, que haureu col·locat prèviament en una mànega pastissera perquè sigui més fàcil fer el farcit. L’última capa, la confitura de remolatxa. Acabeu el plat amb tres gerds de decoració.

Bon profit!