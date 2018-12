Els llibres de cuina del 2018

Les receptes que m’agraden. Pilar Criado

La voluntat de la cuinera Pilar Criado, autora del blog gastronòmic Les receptes que m’agraden, és oferir-nos un ventall d’opcions fàcils, ràpides i que ens facin quedar bé a taula. L’autora ha dirigit diversos cicles de showcooking com ara a l’Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó de Girona, i aquesta experiència la trasllada al llibre. El resultat és una mirada pausada a la cuina, ensenyant-nos pas a pas els procediments de cada plat. Tots ells amb ingredients bàsics i fàcils de trobar. També hi trobareu propostes per a totes les ocasions: festes, reunions d’amics o plats lleugers i fàcils per al dia a dia.

El rebost perfecte. La cuina de Miquel Barrera. Joan Garí

Aquest és un llibre d’experiències i memòries que gira al voltant del xef valencià Miquel Barrera. No és només un llibre de receptes, sinó que és una ruta gastronòmica a la recerca de l’origen dels ingredients clau per a aquest xef. ¿De què està format el rebost perfecte al qual fa referència el títol? L’autor del llibre, l’escriptor Joan Garí, ho té clar: vi, oli, peix, bolets i formatges, entre altres productes que hi ha a la cuina de Miquel Barrera al restaurant Cal Paradís, a la Vall d’Alba, que té una estrella Michelin. El llibre ha estat guardonat amb dos premis Gourmand World Cookbook Award.

Japan. Nancy Singleton

Aquest llibre és un viatge a la cultura gastronòmica japonesa de tota una experta, Nancy Singleton Hachisu, que fa dècades que viu al país i va dedicar tres anys a escriure aquest llibre. L’obra té gairebé 500 pàgines i proposa un recorregut introductori pels gustos, textures i combinacions de la cuina del país asiàtic amb receptes que volen acostar aquesta gastronomia a les nostres cuines.

Aroma àrab. Salah Jamal

L’autor d’aquest llibre és pura diversitat, i no només pels seus orígens -va néixer a Palestina i va emigrar a Barcelona fa 50 anys-, sinó també per la seva formació: és historiador, cirurgià i escriptor. La passió per la cuina àrab l’ha portat a escriure diversos llibres sobre el tema, l’últim dels quals aquest, en què fa un recull de fets històrics, costums culinaris i anècdotes del món àrab amb les seves receptes més destacades. No hi falten plats típics com l’hummus, les broquetes de xauarma o el tabule.

Arzak. Juan Mari Arzak i Elena Arzak

Poques coses es poden dir d’Arzak que no s’hagin dit. El cuiner basc és un dels grans noms del panorama gastronòmic estatal i internacional. Després de més de 50 anys entre fogons, Arzak -que té tres estrelles al restaurant que comparteix amb la seva filla- continua treballant cada dia i la seva cuina segueix evolucionant. Aquest llibre vol ser l’obra definitiva per conèixer un dels restaurants més importants del món, una travessa culinària des dels inicis del restaurant familiar fins a l’actualitat, que inclou les receptes més emblemàtiques dels últims 10 anys del cuiner. Tot plegat suposa un retrat de l’evolució de la seva cuina, sempre brillant.

Casa Cacao. Jordi Roca i Ignasi Medina

Vet aquí un viatge d’anada i tornada als orígens del cacau del pastisser d’El Celler de Can Roca i del Rocambolesc, Jordi Roca. Amb ell fareu un viatge per conèixer l’origen del cacau que us portarà fins a l’Amazones, i veureu com Roca, després de descobrir-ne l’origen va tornar al taller, va donar un gir creatiu a la seva feina, i es va llançar a fer noves elaboracions a partir dels diferents tipus de cacau. El llibre també ofereix 80 receptes amb el cacau com a protagonista per fer postres, bombons i gelats.

Cocottes. Paco Pérez

Cassoles, olles i casseroles són les eternes cocottes que el xef Paco Pérez proposa per tornar a la cuina casolana de les nostres àvies. Aquest llibre, firmat pel periodista Salvador Garcia-Arbós, enalteix la cuina de tota la vida, la clàssica, amb un recorregut per receptes curosament detallades. És un llibre dedicat a la cuina del xup-xup. Paco Pérez, que actualment té cinc estrelles Michelin a Catalunya repartides entre el restaurant Miramar de Llançà i l’Enoteca de l’Hotel Arts de Barcelona, és tot un referent internacional, i en aquest llibre fa un homenatge a la cuina clàssica des de la modernitat i la humilitat que el caracteritzen com a cuiner.

Brutal. Marc Ribas

La cara d’aquest cuiner gironí s’ha fet molt popular en els últims anys. En Marc Riba, a banda de ser un cuiner rocker, és el presentador dels programes Joc de cartes i Cuines, de TV3, i ara ens porta el seu primer llibre de receptes. Es tracta d’una proposta gastronòmica que barreja plats clàssics amb elements exòtics, receptes avantguardistes amb un cert nivell d’elaboració o propostes bàsiques per a aquells que tot just són aprenents a la cuina. En aquest llibre hi ha fins a 64 propostes per elaborar des de peixos fins a plats de pasta, passant per llegums, arrossos, amanides o les postres més atrevides.

Felicitat / La màgia de la cuina. Carme Ruscalleda

La xef Carme Ruscalleda acaba el seu any més especial -en què ha tancat les portes del Sant Pau després de 30 anys- amb dos llibres. A La Felicitat la xef es proposa fer-nos redescobrir el plaer de la cuina i tractar-la com una de les coses més interessants de la nostra vida. Així, ens porta plats tant del receptari més bàsic com del més elaborat. Al llarg del llibre podreu descobrir alguns moments de la trajectòria de la cuinera, així com alguns dels seus trucs i fórmules. A La màgia de la cuina, Ruscalleda ens ofereix més de 200 receptes senzilles de fer amb ingredients de temporada i proximitat, que trobarem fàcilment a la nostra cuina i que ens faran descobrir o redescobrir el plaer de cuinar.

Mi Boqueria d’Òscar Manresa

Òscar Manresa ens aproxima, a través de les pàgines d’aquest llibre, a les singulars parades del mercat barceloní -un dels més famosos del món-, on aquest restaurador ha passat mitja vida. Explicant anècdotes, històries personals i secrets del mercat ens ofereix un retrat original i sorprenent d’un lloc que tothom pensa que ja coneix però que ell, que hi té quatre establiments, coneix millor que ningú. Així coneixerem els secrets del Pinotxo, el bar del Quim, el Casa Guinart o el Joel’s Oyster Bar, entre d’altres, amb una mirada íntima i tendra alhora que converteix els que treballen a la Boqueria en els grans protagonistes d’aquest llibre.