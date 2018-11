Montalbán, l’etern gastrònom

El plaer de menjar, la píndola anticonceptiva i la targeta de crèdit eren tres grans luxes de la vida per a Manuel Vázquez Montalbán. Però, per damunt de tots els hedonismes, a l’escriptor se’l coneixia per ser un gran gastrònom. "Era fàcil veure’l assegut a taula amb ànsies de menjar. Li agradava viure bé", ha confessat Eduardo Mendoza. L’escriptor ha sigut l’encarregat de glossar el creador del detectiu Pepe Carvalho, que aquest dimarts ha rebut un dinar-homenatge per part de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Una trobada que ha congregat moltes personalitats públiques a les instal·lacions del FC Barcelona, club del qual Montalbán era un fidel seguidor, i que ha comptat amb un menú especial per part del xef Oriol Rovira, del restaurant Els Casals.

L’Acadèmia, que des de fa dos anys destaca la trajectòria de les persones que en el passat han contribuït a la cultura i gastronomia catalanes –primer Néstor Luján i després Ignasi Domènech–, ha escollit la figura de Montalbán per la seva aportació al món de la gastronomia a través de la seva literatura. Una obra que fins i tot ha rebut tractats i debats de diferents especialistes gastronòmics.

"A Montalbán li agradaven els plaers senzills que la vida li oferia, i quan s’hi posava, es convertia en tot un expert", ha explicat durant la glossa Eduardo Mendoza, que havia sigut amic de l’homenatjat. "Per a ell la gastronomia era una branca del coneixement carregat de contingut ideològic i una manifestació de la cultura burgesa més positiva i hedonista". Tot i això, l’escriptor ha remarcat com per a Montalbán ser gastrònom no significava pertànyer a un club o a una elit: "Li agradava el menjar com li agrada a tothom".

Menú reinterpretat

El seu 'alter ego' per excel·lència, el detectiu fictici Carvalho, també era un gran gastrònom, i a través seu s’ha pogut conèixer alguns dels plats preferits de l’escriptor. Amb aquesta inspiració es va crear el menú per celebrar l’homenatge, a càrrec del xef Oriol Rovira. Una reinterpretació d’alguns dels plats que es recullen a l’obra, com el caneló de crema de tòfona amb amanida d’api i poma; l’arròs de tardor amb carxofes, bolets, botifarres, tripa de bacallà i tòfona, o cua de bou al vi amb cremós de patata. Uns plats que han sigut maridats per Quim Vila, de Vila Viniteca.

A la cerimònia, que ha sigut presidida per Elsa Artadi, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, i Carles Vilarrubí, president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, s’han pogut veure moltes personalitats de l’entorn social i cultural de Barcelona. Entre les cares conegudes hi havia Artur Mas, Rafael Ribó, Anna Sallés, vídua de Montalbán, i amics de l’homenatjat, com el cantautor Raimon i la seva dona, Annalisa.

Un retrobament entre amics i coneguts de l’escriptor que, tal com concloïa Mendoza, ha servit per reunir-se tots un cop més al voltant de la taula.