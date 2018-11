El xef José Andrés, nominat al premi Nobel de la pau

El xef asturià José Andrés, format al Bulli i que després ha construït un imperi gastronòmic als EUA, on s'ha fet conegut també per les diferents causes humanitàries en què participa, ha estat nominat al premi Nobel de la pau del 2019.

El congressista demòcrata John Delaney ha sigut l'impulsor de la candidatura del cuiner, tal com ha explicat al diari 'The Washington Post', perquè "gràcies a la feina d'Andrés hi ha hagut milions de persones que han rebut aliments". "Aquesta és la necessitat humana més bàsica i Andrés ha demostrar un gran nivell en aquest camp –ha dit el congressista nord-americà–. Amb un esperit increïble i una ment imaginativa, Andrés ha solucionat un dels problemes més antics del món i ha ofert als líders mundials un full de ruta per donar-hi respostes més efectives en el futur".

Andrés s'ha fet molt conegut als EUA per les seves campanyes a favor dels immigrants i per atendre les necessitats de la gent després de catàstrofes naturals, que és precisament la tasca que Delaney destaca. L'última d'aquestes accions va ser el passat Dia d'Acció de Gràcies, quan Andrés va organitzar un àpat per a tots els damnificats pels incendis de Califòrnia.

Andrés ha comentat en to de broma a 'The Washington Post' que "ara nominen a tothom", però després ha afegit que "la nominació emfatitza la importància creixent del menjar en la política dels Estats Units". "El menjar té un paper en la seguretat nacional, en la salut pública i fins i tot en la immigració, ja que moltes cuines de restaurants estan gestionades per immigrants que venen de l'Amèrica Central –ha dit–. Al final, estem veient que el menjar cada dia té més impacte".