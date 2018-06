Fina Puigdevall, amb 2 estrelles Michelin, cuina al Sónar

"És la primera vegada que cuino al Sónar", explica contenta la xef Fina Puigdevall, del restaurant Les Cols (Olot), amb dues estrelles Michelin. Des de les 8 del matí fins a les 23 d'avui dijous, 14 de juny, a la zona professional del festival de música hi ha preparat plats vegetarians, vegans i carnívors, malgrat que les dues primeres opcions "les han demanat el 35% aproximadament del públic que hi ha vingut a menjar", explica.

Per començar, Puigdevall ha preparat 800 llonguets, farcits amb l'opció vegetariana: pastanaga, remolatxa, ravenets i enciam variat, "tot provinent de l'hort de Les Cols", diu la xef. I uns altres amb l'opció carnívora: de botifarra d'ou i fulles d'espinacs. Per continuar, els que han triat l'opció de menú han menjat una terrina de verdures, pollastre en escabetx [vegeu-la a dalt] i un vas de paisatge volcànic de postres (compost per xocolata, ruca i gelat de xocolata). Per a qui no prenia llet, les postres es podien substituir per cireres i maduixots. I qui no volia el plat de pollastre, l'opció era una ceba farcida de verdures. "La tradició del vegetarianisme està molt ben establerta entre els estrangers, que són la majoria que han entrat a la zona professional, on hem cuinat avui", afegeix la cuinera.

Per a Puigdevall, la possibilitat de cuinar al Sónar és una manera de difondre la seva cuina. Un dels afalacs que més ha sentit la xef de Les Cols és que la seva cuina era molt sana.

Als festivals de música, la gastronomia hi té un pes principal, i els cuiners accepten el repte com un aparador per fer-se conèixer. Al Festival Vida, la zona del Pícnic ha anat agafant volada des que fa 5 anys es va inaugurar. De fet, l'organització considera que l'espai, amb 'food trucks' i amb zona per a barbacoes, és de les més grans del Vida. En aquest sentit, el celler Torres hi serà present amb la 'wine truck', que porta per títol Sangre de Toro, un dels vins més internacionals del celler. "A part del festival Vida, la 'wine truck' també és al Sònar, i serà al Festival Jardins de Terramar de Sitges", expliquen a Torres.

Malgrat això, al Vida també hi ha una zona professional, situada als jardins més pròxims a la Masia d'en Cabanyes, i amb recinte tancat, on cuina el xef Kílian Ventura, del restaurant El Local de Vilanova i la Geltrú. "Fem arrossos, fideuàs, sípia a la bruta, mandonguilles i moltes opcions vegetarianes i veganes", explica Ventura. "També tenim molta cura amb les al·lèrgies: els grups que hi han de sopar de seguida ens n'informen". Les més freqüents són les derivades del gluten, la fruita seca i els lactis. Durant els quatre dies del festival, el cuiner d'El Local cuina per a més de cent persones, que es concentren sobretot el dissabte, enguany el 30 de juny.

Per acabar, al Cap Roig Festival, un dels veterans en programació de música a l'estiu, es podrà tastar la cuina del restaurant de Barcelona Via Veneto, amb una estrella Michelin. El restaurant ofereix tant l'opció de menjar informal, amb tapes i entrants, com també menjar els plats que considera més emblemàtics de la seva carta. Abans del Via Veneto, fa quatre anys, el Celler de Can Roca era el restaurant que hi havia cuinat.