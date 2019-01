El Celler de Can Roca serà sempre més "the best of the best"

El Celler de Can Roca serà sempre més el millor restaurant del món, segon l'organització de The World’s 50 Best Restaurants, que ha creat la categoria "The best of the best" per als restaurants que han ocupat la posició número 1. "Tots els restaurants número 1 que hem ocupat aquest lloc al llarg dels últims anys ho havíem suggerit a l'organització", explica el cuiner Joan Roca, que confessa que els tres germans han valorat molt positivament la nova classificació.

El fet de no competir més en la llista suposa "renovar els noms de les primeres posicions de la llista", opina Joan Roca. "Creiem que hi havia un tap, i la nova categoria permet que hi hagi nous cuiners i restaurants; en resum, que es renovi". "No vol dir que nosaltres no continuem treballant per l'excel·lència ni que no vulguem participar en la gala dels premis", diu el cuiner. De fet, la intenció dels tres germans és continuar anant-hi, perquè han teixit complicitats i amistats amb els cuiners que hi participen.

Ara bé, Joan Roca opina que no han compartit mai la idea de competició ni de guerra entre cuiners i restaurants per aconseguir la primera posició. "Amb la categoria 'The best of best', ara hi haurà una llista més amable i alhora evitem donar peu a lectures sobre la relació de baixar de posició i el nivell del restaurant", afirma Joan Roca. Alhora, serà possible el que el sommelier Josep Roca va afirmar en el discurs de recollida del premi, quan van ser número 1: "Tant de bo molts més poguessin viure el que estem vivint nosaltres ara mateix".

En una entrevista a l'ARA Diumenge publicada el 23 de març del 2017, el cuiner Joan Roca ja declarava que El Celler de Can Roca havia fet aquest suggeriment a l'organització dels premis.