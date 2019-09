10 raons per anar a menjar un arròs a Calella de Palafrugell

1.

L’arròs, sec i caldós, és una de les excuses per entaular-se al restaurant Tragamar, dirigit per Raquel Tarruella, que és tan eficient atenent la sala com atenta oferint conversa per als qui no en tenen prou amb deixar els ulls davant el mar, que és davant per davant del restaurant.

2.

D’arrossos n’hi ha per triar. Els de marisc, amb el llamàntol al capdavant, són els que aixequen més passió, però els de mar i muntanya, com el de calamarcets i carxofes, són una recomanació de les bones. I el millor, que els serveixen amb la paella damunt de la taula, i cadascú al seu gust se'l serveix o se'l menja directament sense passar-lo pel plat.

3.

Els vegetarians tenen en el Tragamar una parada obligada. Per 22 € poden fer un menú de tres plats, en què destaca el producte. De fet, les hortalisses i les verdures de km 0 és un cavall de treball del restaurant. Entre les recomanacions, i mentre no se n’acabi la temporada: l’amanida de tomàquets i ceba tendra i les albergínies fregides amb mel (que es mengen cruixents).

4.

Els que prefereixen peix, a la carta hi trobaran una gran varietat. Des de carpaccios, com el de bacallà i el de tonyina, com també la rajada amb mantega negra, els calamars a la planxa, el lluç o el peix salvatge del dia, que caldrà preguntar, perquè canvia segons el que hagin trobat al mercat.

5.

Les carns també hi tenen espai. El Tragamar és un restaurant que destaca pels arrossos i els peixos, per la cuina marinera, però que sap cuinar la carn i, per tant, fer feliç els qui volen menjar una bona hamburguesa (en fan d’americana i amb salsa de xampinyons), els que volen tastar un bon entrecot (de Girona) o els que són amants del xai (el trobaran cuinat a baixa temperatura).

6.

Els plats de pasta també es mereixen una menció. N’hi ha tres, però són d’aquells que es recorden: els macarrons a la bolonyesa, les tallarines amb gambes i bitxo i les tallarines 'alle vongole’.

7.

Una altra opció possible per menjar al Tragamar és demanar plats per compartir. N’hi ha tants per picar que poden conformar un àpat ben variat: calamars a l’andalusa, croquetes de pollastre i pernil, cloïsses picants, escamarlans, gambes, anemones arrebossades amb algues... Atenció a les ‘gildes’, que són ben generoses, i a les porres de bacallà, tan curioses de forma com de gust.

8.

Per continuar, les postres. Els llaminers es trobaran tant amb postres tradicionals de l’Empordà (subratlleu amb negre el recuit de la Fonteta i el pastís rus de Can Massot) com amb pastissos fets al mateix restaurant, com el pastís de pastanaga o el brownie. La fruita de temporada també conforma unes bones postres, i encara més la presentació.

9.

Parlar de les vistes en un restaurant pot semblar una excusa per no parlar de la carta, però al Tragamar no és així, i la carta està ben justificada. La platja del Canadell és a prop, els finestrals del restaurant permeten observar-la ben bé. De fet, el restaurant té una filera de taules al llarg de la seva façana, la terrassa, que encara l’acosta més.

10.

Per acabar, la novetat. Per primer cop, el Tragamar no tancarà quan acabi la temporada d’estiu, sinó que mantindrà obert tot l’any durant els caps de setmana. “Vam fer obres l’hivern passat, i ens vam adonar que els clients entraven preguntant-nos si obríem”, explica la Raquel Tarruella. La pregunta, constant i gairebé de petició, l’ha animat a fer la prova. Amb vent i fred, el Tragamar farà arrossos davant del mar per primera vegada.