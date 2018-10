El millor croissant de l'Estat el fan a la pastisseria Sant Croi de Barcelona

La pastisseria Sant Croi by Albert Roca de Barcelona ha guanyat avui l'XI Concurs Millor Croissant Artesà de Mantega d’Espanya, que s’ha celebrat aquest dimarts a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona.

En el certamen hi han participat una setantena de pastissers de tot l’Estat, que han presentat els seus croissants artesans a concurs, i hi ha hagut el doble d’inscrits que en l'última edició. Així, Albert Roca s’ha endut el prestigiós guardó i un premi de 1.000 euros, i s'ha convertit així en el primer pastisser que revalida el títol.

La pastisseria familiar Sant Croi by Albert Roca, antigament coneguda com a Badia Roca, amb establiments al carrer Pàdua (Sarrià-Sant Gervasi) i al carrer Bassegoda (Sants), va néixer l’any 1987 i el seu pastisser, Albert Roca, s’ha format en escoles com Espai Sucre, forma part del col·lectiu 21 Brix i és professor del curs de pastisseria dels Jesuïtes de Sarrià.

El campionat ha arribat aquest any a l'onzena edició i l’organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona per incentivar i premiar els coneixements i les habilitats dels pastissers artesans en brioixeria, així com buscant el reconeixement a la qualitat de la pastisseria artesana del país. Tant és així que, any rere any, els guanyadors del certamen han augmentat el seu prestigi i reconeixement popular gràcies al guardó. Entre els guanyadors d’edicions anteriors hi ha pastisseries com la Prat Can Carriel (2017), la Canal (2016), Vallflorida Xocolaters (2015), la pastisseria Oriol Balaguer (2014), l'Ochiai (2013), la Sweet by Abraham Balaguer (2012), la Turull (2011), la Hofmann (2010) i la Badia Roca (2009), i en la primera edició l’afortunat va ser Pablo Iglesias, professor de l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (2008).