Com puc millorar la carmanyola?

Preparar la carmanyola cada dia pot ser una feina pesada. Haver de pensar què comprar, què cuinar i com repartir els menús és una feinada, però, com tot, també hi ha trucs i secrets que ho poden fer més fàcil. Així, la tot sovint avorrida carmanyola pot arribar a ser un àpat de plaer i gaudi. Al llibre Lunch box: recetas para llevar (Lunwerg), Sabrina Fauda-Rôle reivindica que les carmanyoles poden ser sinònim de "menjar divertit i sorprenent", a part de ràpid i energètic. A més, en recorda els avantatges: permeten elaborar el menjar a mida i són una solució barata, pràctica i que permet dur una dieta saludable. En el seu llibre, l'autora proposa una sèrie de receptes per a carmanyoles que es poden preparar la nit abans o fins i tot el mateix matí abans d'anar a treballar, sovint amb restes de menjar a les quals es poden afegir ingredients senzills. Tot sembla molt fàcil: "És molt divertit i gratificant preparar la carmanyola jugant amb els aliments de la temporada i elaborant menjar d'una manera lúdica i estètica", sosté. Per a ella, l'important és ser imaginatiu i procurar equilibrar el menjar, sent el més desitjable triar productes de temporada. Repassem alguns trucs d'experts per aconseguir millorar les nostres carmanyoles.

Des de la cadena de menjar per emportar Tento, el seu xef executiu, Andreu Bosch, defensa que hi ha un aspecte fonamental en les carmanyoles: cal cuidar la presentació, ja que, si bé de vegades pot ser una mica trist menjar en carmanyola, cal que estigui ben presentada, ja que "també mengem pels ulls". Així, s'ha d'aconseguir que "quan obris la carmanyola sigui apetitosa". També pensa així Pablo Domínguez, xef i gerent de l'empresa Las Encarnas, dedicada al repartiment a domicili de menús saludables. Domínguez afirma que la presentació "és molt important" i que en el seu cas sempre intenten "fer plats colorits i de gustos equilibrats".

Carmanyoles divertides

És obvi que el contingut de la carmanyola és molt important, perquè trobar-se amb un plat poc atractiu ens dissuadeix de consumir-lo. En aquest sentit, Bosch reivindica que les carmanyoles han de ser divertides i proposa buscar receptes tradicionals i donar-los un toc original: "Pots fer un guisat i posar-li una mica de clau i cúrcuma, i així li dones un altre gust". També recomana fer servir espècies per donar un toc divertit i apetitós al menjar diari i així evitar que sigui un mos repetitiu d'arròs bullit, patata al forn o pasta amb tomàquet: "Has d'intentar jugar amb les espècies i salses tipus tikka masala, curri, ras el hanout –un condiment fet a partir de diverses espècies del nord d'Àfrica–", aconsella el cuiner. De fet, entre els plats més demanats a la seva cadena tenen molta presència "el pollastre en plats ètnics", com el tikka masala, i també els preparats de curri, tant vegetals com de pollastre. Domínguez també explica que actualment als seus clients "els agraden molt les hamburgueses veganes, els estofats vegans o el pollastre a la llimona amb cuscús". De fet, diu, les verdures són la base dels seus menús i qui demana a la seva empresa "sap que menjarà molta verdura a final de setmana".

En aquest terreny cal destacar la demanda creixent de verdures al menú diari dels catalans. Sobre això, Bosch considera que hi ha una forta tendència a cuidar-se, i que cada cop és més present entre els clients: "Potser a les postres la gent es permet pecar més, però amb els primers i segons la tendència és cuidar-se més". Per això a la seva selecció de carmanyoles també inclou molts plats de verdures amb punts originals, com woks o plats amb bolets de cultiu com el xampinyó i la gírgola. La seva filosofia és, en aquest terreny, maximitzar la verdura de temporada i els bons congelats, i afegeix: "Li donem un punt de divertiment. Una minestra clàssica no té cap atractiu", així que se li busca l'originalitat.

Buscant l'equilibri

Tota aquesta diversió i originalitat ha de respectar, això si, l'equilibri nutricional. Per a Bosch, una carmanyola hauria de portar entre un 40% i un 50% de verdures fresques, crues o cuinades al dente, i amb les coccions ajustades perquè no siguin molt llargues i no es perdin els nutrients. Sobre això, Fauda-Rôle proposa diferències en funció de si es fan bullides, al vapor, al forn o a la paella i mostra la necessitat de dur a terme coccions restringides per mantenir l'ingredient en el millor estat nutricional possible. Segons Bosch, a part de la verdura cal que la carmanyola dugui un 20% de proteïna saludable, amb peix o carn de qualitat, i també amb proteïna procedent dels llegums. Un altre 20% correspon als hidrats de carboni, integrats per pastes integrals i quinoa, i un 10% als cereals integrals, tipus bulgur, amarant o espelta, i avisa: "És millor utilitzar cereals i pastes integrals". L'esperit és que la carmanyola sigui saludable, i per això cal que eviti tècniques com els fregits i empanats (que es poden fer al forn), així com productes bastant greixosos com la mantega i la nata. Per contra, diu: "Cal fer servir sempre oli d'oliva verge extra".

Per a Domínguez, la carmanyola perfecta "ha de ser una combinació de bon producte i varietat". Al seu establiment la filosofia és utilitzar productes de proximitat per poder garantir un producte "fresc i de temporada", com haurien de ser les carmanyoles. De fet, el xef cuina els ingredients només unes hores abans perquè no perdin les seves qualitats organolèptiques. Això sí que molts no s'ho poden permetre fer.

El recipient és important També és important el recipient: de vidre, metall, fusta, bambú i plàstic (millor sense BPAs) i de diferents mides i formes. El xef Andreu Bosch explica que una carmanyola ha de ser principalment de vidre amb una tapa de plàstic i, si no, d'un plàstic reciclable i apte per a microones. Fauda-Rôle destaca que existeixen les carmanyoles amb compartiments, també anomenades carmanyoles bento. A part, explica que algunes carmanyoles estan dissenyades per conservar la calor durant prou temps perquè no sigui necessari reescalfar-les quan s'han de consumir. I explica que també hi ha una altra gamma pensada per mantenir el menjar fred, que es ven amb una tapa que es posa al congelador i que només cal encaixar a la carmanyola per conservar el menjar "ben fred". A més, recorda la gran quantitat d'accessoris a la venda per evitar barrejar ingredients, tot i que "el que és fonamental és que sigui pràctica de transportar".