El millor xuixo del món el fan a Banyoles

Els germans Jambert, de la Fleca Pastisseria Padrés, de Banyoles, han guanyat el concurs del Millor Xuixo del Món. La cita s'ha celebrat en el marc de l'Any del Xuixo, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Girona amb motiu del centenari d'aquest tradicional dolç català. La celebració ha tingut lloc al Fòrum Gastronòmic, que se celebra per setè any consecutiu a Girona.

Els pastissers de Banyoles s'han imposat a una seixantena de pastissers de tot Catalunya i han estat escollits per un jurat format per Jordi Roca, Mariana Garcia, Fernando Toda, Xano Saguer i Nan Ferreres, que han valorat el punt de fregida i la textura cremosa d'aquest xuixo per atorgar-li el premi.

Així, els germans Jambert, propietaris de la fleca des de fa 4 anys, i fundada fa 80 anys, s'emporten un premi de 1.500 euros. Al llarg d'aquest dilluns al Fòrum Gastronòmic continuaran les activitats, entre les quals es podrà trobar els germans Jambert impartint tallers de pastisseria.