L’Home dels Nassos és un dels restaurants més sorprenents de la ciutat, d’aquells que busques quan vols impressionar algú. Els creadors d’aquesta meravella són la Georgina i el Robert. Van aterrar fa onze mesos a Barcelona i han creat un univers molt particular on només poden menjar deu persones per servei.

Ells plantegen un joc, un conte gastronòmic. “Pensem històries per a cada plat amb la intenció de fer-vos pensar”. I ho aconsegueixen.

Agafem el menú degustació gran, ells en diuen Vol sense Motor. S’estructura en quatre escenaris i dotze plats acompanyats d’un text amagat entre els coberts.

El primer escenari és la calma, i el primer plat, un pintallavis Colajet. Una crema de caviar substitueix la coca-cola de l’original; en lloc de la part de la llimona, ells hi posen una crema de fonoll i vainilla, i la punteta de xocolata és aquí un cruixent d’anxoves. Una declaració d’intencions brillant del que serà l’àpat d’avui.

Cireres que ens trastoquen

El segon plat de la calma ens trastoca. Ells el titulen Cireres esteses. Són uns farcellets de fulles que a dins amaguen un marinat de cireres, all negre i mató. Hi ha dos tipus de fulles: unes de caputxins i unes altres de shiso verd. “Us els heu de menjar com un burrito ”. Si diem que és un plat extraordinari ens quedem curts.

Arriba el segon escenari, la brisa. El primer plat és un minimagnum marí. És a dir, és el típic gelat però amb tonyina vermella salvatge, vichyssoise de menta i albercoc confitat. Te’n menjaries deu.

El segon plat d’aquest escenari és el desgel. Un plat que et sorprèn a la vista i al paladar. És un tàrtar de gamba vermella amb gintònic i crema de poma àcida. Acompanyen el plat una textura de formatge artesanal i unes flors comestibles. Endevinareu quines són?

La importància de l’aroma

Comença la tercera part del sopar. L’aire. Aquí arriba la sopa de pedres. “El meu avi es bevia una sopa de farigola cada matí: d’aquí vam treure la idea”. La presentació és immillorable. Les pedres es desfan quan hi aboques la crema de pa torrat, alls escalivats, espàrrec blanc torrat i flors de farigola. Sublim. Tots tres coincidim en la bona olor del plat. “Ara esteu entenent el nom del restaurant”. Esclar, la importància de l’aroma en els plats i de les coses que semblen una cosa i no ho són.

Quan encara estem assaborint les pedres, ens conviden a fer una migdiada vora el mar. Ens serveixen unes closques de musclo farcides d’escórpora feta a poc a poc amb crema de galera, cranc i una mica de salicòrnia (una planta comestible) i albercoc escabetxat.

La Georgina i el Robert treballen sols. “Volem que sigui molt personalitzat”, ens expliquen. Ja sabem que ens falta una estació (dos plats) i les postres per explicar-vos. Però no ho farem. Volem que descobriu vosaltres mateixos com acaba aquesta història on res és el que sembla.

L’Home dels nassos és al carrer Melcior de Palau, 62, 08028, Barcelona. 633 19 76 67