Corral de Sant Quirze, un ‘tailandès’ al Parc Natural de l’Albera

Hi ha moments a la vida que no saps com però acabes vivint cinc anys a Tailàndia. De professor de kitesurf a Sant Pere Pescador a dirigir una escola a Hua Hin, a uns 200 quilòmetres de Bangkok. La seva passió per la cuina va fer que durant aquests cinc anys xuclés l’essència del bo i millor de la cuina tailandesa, que és com dir el bo i millor de la cuina asiàtica.

Xavier Bernal, propietari del restaurant Corral de Sant Quirze, a la localitat de Rabós d’Empordà, és un badaloní de món, apassionat de la cuina, que als 38 anys ha trobat el seu lloc en un entorn privilegiat com és el Parc Natural de l’Albera. El restaurant és davant el monestir de Sant Quirze de Colera, un conjunt monumental del segle IX.

El Corral el coneixes pel boca-orella. A nosaltres ens el va recomanar en Lluís d’Els Pescadors de Llançà. Ho va fer sabent la nostra exigència i convençut que ens agradaria. El Corral de Sant Quirze és un restaurant de brasa autèntic amb pinzellades thai que en Xavi ha volgut transmetre a alguns del seus plats, per mantenir viu el record de la seva etapa a Tailàndia. Anàvem amb la idea fixa de menjar carn a la brasa. Al Marc, el cambrer, li vam demanar les especialitats de la casa. “La carn és molt bona i heu de tastar els cargols”, ens va dir molt convincent. Dit i fet! De primer, cargols, fets amb sal, pebre, cansalada i vi blanc; carpaccio de bacallà amb oli d’alfàbrega i pebre de Sichuan, i un plat de formatges de la zona. Amb l’arribada dels primers plats ja vam veure que no passaríem gana. Qualitat i quantitat. Ara és l’hora de tastar la carn i de comprovar que la fama de la brasa i el producte que serveix en Xavier és tal com diuen. Tota la carn és de proximitat: xai de Requesens amb cansalada, una mitjana de vaca vella de Carns Rosa de Cabanes. El toc tailandès arriba amb un braó molt especial. Es tracta d’un braó de porc amb cítrics, soja, lemongrass i arròs thai. Un plat aromàtic, refrescant i alhora intens i gustós. Els porcs, com les vaques, els cuida en Joan, el fill de la Rosa. Comerç de proximitat real, i això un cop al plat es nota!

L’àpat el reguem amb un carinyena negre anomenat Jan de la petita producció de Jordi Esteve, del mateix Rabós d’Empordà. Les nostres postres també són casolanes. Xuixo de crema xucat amb ratafia, recuit amb mel i pastís de xocolata. Podem certificar que no ens vam quedar amb gana. Si en comptes de tres haguéssim estat cinc també ens hauríem atipat.

El Corral de Sant Quirze és ideal per anar-hi amb família, amb parella o amb els amics. També s’hi fan celebracions a mida. En Xavier i la seva gent tenen un ventall d’opcions que van des d’una botifarrada, sardinada o arrossada de mar i muntanya (costella de porc, conill, pollastre, cranc, sèpies, pèsols, carxofes...) fins a un menú tailandès que ben bé et podries cruspir en algun mercat de Bangkok.

En Xavier, associat amb la seva germana, lidera un equip amb l’Àlex a la cuina i el Marc a la sala, sempre amb la mirada vigilant de la Irene, la seva sogra, que és l’encarregada de mantenir l’essència d’una cuina viatjada, sincera i amb experiència.