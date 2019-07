Arròs i peix: aquí hi ha dinat un Lannister

Entrar a l’Arròs i Peix és com endinsar-se en un mercat. El funcionament del local és molt similar. Els productes, que són sobre un llit de gel, els pots escollir i dir com vols que te’ls facin. “No és una idea innovadora, però ens agrada que els clients triïn el menjar i quant en volen”, ens diu la Gemma Viandé, propietària del local.

La Gemma és una dona molt segura de si mateixa, treballadora, persistent i convençuda de les seves decisions. Per això, nou anys després pot penjar-se medalles pel fet de tenir quatre restaurants repartits per Catalunya (Girona, Vic, Platja d’Aro i Barcelona). Amb tot, recorda que la primera setmana de l’Arròs i Peix a Girona no va ser fàcil: “En una setmana vaig vendre només un lluç”.

Tot i la incertesa inicial, la ciutat i el local de la Gemma estaven destinats a entendre’s. Ara, trobar-hi una taula és difícil si no tens reserva. Tothom ho sap i encara hi ha gent que es presenta sense trucar, i les cues a la porta són llargues. Però ningú es queda sense menjar gràcies a la perícia de l’Estefania, que s’encarrega que ningú es posi nerviós mentre s’espera. “Soc la primera imatge del restaurant i necessito transmetre tranquil·litat. Tothom que ve menja, segur”.

Un dels grans atractius del restaurant és que el client sap en tot moment quant pagarà pel que menjarà. La idea de la Gemma és que si la gent només es vol gastar disset euros, que pugui menjar bé, i si algú se’n vol gastar uns quants més, també. De primer vam decidir fer un variat de peix i marisc. Sis navalles, nou gambes -ens les van fer a la planxa-, una grapada de sipions per fer a l’andalusa i uns musclos a la marinera. Hi afegim també un tàrtar de tonyina i salmó. “El peix ens arriba principalment de la llotja de Palamós”, ens diu.

Al restaurant no hi ha carta, i els segons estan escrits en una pissarra just darrere del taulell de l’entrada. El plat fort són els arrossos. Dubtem de quin escollir perquè n’hi ha uns quants: arròs negre, paella de bacallà, arròs caldós de pop, paella de peix i marisc, paella d’espardenyes, arròs negre amb bacallà i arròs caldós de peix i marisc.

Però n’hi ha un que ens fa venir salivera: l’arròs caldós de llobregant (a l’Empordà en diuen així, del llamàntol). Contundent i molt ben cuinat. Amb l’arròs com Déu mana.

Una safata mòbil amb les postres recorre totes les taules. “D’aquesta manera entren per la vista. Fujo de les típiques cartes”.

Amb els cafès, la Gemma ens parla de la visita de tota la plantilla de la sèrie Joc de trons. Actors i directors van visitar diferents restaurants de la comarca, i ella, cofoia, ens diu que va ser en el seu on van repetir. Però quan se li il·lumina la cara de veritat és quan reconeix que la filla de Joan Roca, client habitual de l’Arròs i Peix, és devota del seu pop a la brasa. Un motiu més per tornar i tastar-lo.