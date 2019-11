Can Nasi, torrats per l’arròs

Can Nasi és dues coses al mateix temps: el restaurant de la família Colomé i el museu per exhibir les escultures de ferro que fa el propietari del local, en Nasi. Està situat al Camí del Mar número 5 de Begur, allunyat del bullici de la costa i amb unes bones vistes del Castell. El Pere Colomé i la Núria Vidal fa deu anys que són els responsables de la cuina. Havien portat un negoci de restauració a Pals, on feien arrossos i menjars a la brasa. Però volien cuinar una carta diferent, amb més segell personal. Volien cuinar el que a ells els agrada menjar: els torrats d’arròs. I un bon amic els va donar l’oportunitat de fer-ho. En Nasi, el 2009, va decidir que ja n’hi havia prou de cuinar, que volia dedicar-se al seu hobby, i va decidir delegar els fogons en la Núria i el Pere amb una condició: li deixarien el pati per mostrar a la gent les seves creacions.

La carta no enganya i ofereix tota la varietat possible de la cuina empordanesa. Per començar pots triar o bé un carpaccio de peus de porc amb gambes de Palamós i vinagreta de pinyons o bé, si et vols tacar les mans, pots tastar una coca de saltat de bolets i espàrrecs amb formatge brie gratinat. Sense oblidar les anxoves de l’Escala o unes gambetes i uns escamarlans petits de Palamós saltejats que estan per sucar-hi pa.

Els entrants per compartir precedeixen els arrossos, que són el Sant Grial de Can Nasi. N’hi ha fins a deu tipus diferents. Pots escollir entre cinc varietats del torrat i cinc arrossos més clàssics, com el de sípia amb llamàntol i el de muntanya amb bolets, costella de porc, conill i cargols.

Però la nostàlgia del Pere ens fa decidir pels torrats. “S’enrecorda de quan la seva àvia n’hi feia els dilluns amb el reciclat de la paella dels diumenges, i per això el fem. Queden torrats per fora i tous per dins”, ens diu la Núria, que és ara qui els cuina.

Nosaltres en vam tastar tres: el torrat amb fumet de peix de roca amb allioli de codony, el de botifarra del perol amb rossinyols i el d’ànec, ceps i fetge gras. I un detall que volem destacar: no cal demanar l’arròs per a dues persones. A Can Nasi te’ls cuinen individualment.

Mentre acompanyem el sorbet de llimona amb un bon gotet de ratafia amb gel, ens dediquem a observar les escultures d’en Nasi que ocupen la terrassa del restaurant. Al Pere i a la Núria els queda poc per a la jubilació i tenen clar que ni la Clara ni el Pere júnior, els fills, no heretaran l’ofici dels pares. Però els és igual. Quan hagin de tancar la paradeta tenen clar el que volen: voltar per l’Empordà i tastar tants arrossos com puguin.