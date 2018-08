10 propostes d’enoturisme o com les vinyes atreuen turistes

Si a les etiquetes dels vins hi cabessin més lletres, potser l’enoturisme no s’hauria inventat, perquè tothom llegiria com és el vi que beu. Com que no és així, l’enoturisme ha aconseguit en pocs anys atreure visitants a les vinyes, on coneixen la filosofia dels cellers, generen una activitat econòmica i alhora creen la “síndrome del celler visitat”, tal com l’anomena l’enòloga Anna Espelt, del celler Espelt de la DO Empordà. “És la síndrome que provoca il·lusió quan et trobes els vins que has conegut al mateix celler a les cartes dels restaurants”, explica Espelt. D’aquesta síndrome els experts en màrqueting en diuen fidelització de la marca.

Sigui com sigui, a casa nostra l’enoturisme va a l’alça “des de fa uns quatre anys”, segons el sociòleg Lluís Tolosa. Tant és així que els cellers organitzen activitats per a tots els gustos i públics, inclosos els familiars. Visites de les vinyes amb 'segways', quads, 4x4, bicicletes elèctriques, cavalls, carruatges, globus, avionetes, helicòpters, així com representacions d’obres de teatre, recitals de poesia i concerts en són algunes. Ara bé, "mentre a Catalunya els cellers es pregunten encara avui com atreure enoturistes, Napa Valley, als Estats Units, ja està en el debat de com frenar la saturació", continua Tolosa.

A continuació us proposem 10 activitats per practicar enoturisme a casa nostra durant aquesta temporada de verema.

DO EMPORDÀ

Cada matí el celler organitza un esmorzar entre vinyes amb els vins del celler. Qui vulgui, també es pot quedar a dormir en un apartament al mateix celler, envoltat de vinyes. I entre les pròximes activitats destacades hi ha la del 15 de setembre, quan el celler organitza una festa de la verema a l’antiga, que consistirà a recollir el raïm a mà, transportar-lo amb semals, trepitjar-lo amb l’ajut dels peus i, després, tastar-ne el primer most. Quan aquesta feina s’acaba, comença un esmorzar “de veremador”, tal com l’anomena l’enòloga Anna Espelt.

DO PLA DE BAGES

El silenci és una experiència, tal com el proposa el celler Abadal, que promou una activitat per disfrutar-ne mentre es degusta el vi i es contemplen les vinyes. Segons Anna Castillo, responsable d’enoturisme del celler, “és la màxima connexió entre el vi, les persones i la natura”.

DO CONCA DE BARBERÀ

3 - Vins de Pedra

“Les visites al nostre celler són molt especials, perquè les comencem als baixos d’una de les torres de la muralla medieval, que és el lloc on jo vaig començar a fer vins”, explica Marta Pedra, del celler Vins de Pedra de Montblanc. A partir d’aquí, la visita a la torre, de 7 plantes, combina vi, història i cultura. Tot plegat acaba al capdamunt de la torre amb el tast de vins. L’activitat està prevista per als dissabtes, diumenges i festius.

DOQ PRIORAT

4 - Celler Marco Abella

Entre les activitats que organitzen, que es personalitzen segons el que demana el grup, hi ha la dels tastos verticals d’un mateix vi, que vol dir que es tasta la mateixa referència de vi, fet en anys diferents. També hi ha una caminada entre les vinyes i per dins del celler amb el tast final, així com l'opció 'premium', que és el tast dels vins a la mateixa vinya juntament amb un pica-pica de productes de proximitat. “L’enoturisme agrada perquè els visitants s’emporten una experiència viscuda, que és la d’haver estat al teu celler, conèixer les persones que fan aquell vi i, sobretot, tastar els vins al mateix lloc on s’elaboren”, opina Olívia Bayés, copropietària del celler, juntament amb David Marco.

Els dissabtes són els dies de les activitats enoturístiques, que consisteixen a visitar els dos edificis de Vall-Llach, un celler que és referència a la DOQ Priorat i a Catalunya, i que va ser impulsat pel cantant Lluís Llach juntament amb el notari Enric Costa. “El més especial que fem és la visita a la sala de botes, dedicada al poeta i escriptor Miquel Martí i Pol”, explica l’enòleg Albert Costa. "Actualment estem arreglant un edifici del celler per fer-hi més activitats, com maridatges, i també treballem en el projecte d’un futur hotel que tenim projectat sobre les tines de fermentació”, explica Costa.

DO PENEDÈS

6 - Celler Albet i Noya

Quan comença la verema, el celler organitza la visita 'Els racons de la verema', que consisteix a anar a la vinya, collir raïm perquè els visitants se l’emportin a casa i explicar, dins del celler, com es fa el vi, a més de tastar el most que s’està fermentant a les tines. Paral·lelament a aquesta activitat, pensada per a adults, les criatures també van a les vinyes, juntament amb uns monitors, cullen raïm, el trepitgen amb els peus i es fan la seva pròpia ampolla de most amb una etiqueta dissenyada per ells mateixos. L’activitat es fa tots els caps de setmana a partir del 25 d’agost, fins que s’acaba la verema a mitjan setembre.

DO COSTERS DEL SEGRE

7 - Celler Castell del Remei

Entre les propostes més destacades del Celler Castell del Remei hi ha la gimcana, prevista per al diumenge 16 de setembre al matí, que consisteix a passar proves d’habilitat per descobrir misteris de la verema del celler. A més, el diumenge 14 d’octubre, també al matí, hi tindrà lloc la festa major: “L'hem mantingut i l'hem potenciat des del 2015, en record de l’antiga colònia agrícola que havia sigut Castell del Remei”, explica l’enòleg Tomàs Cusiné. Amb entrada lliure, totes les activitats habituals en les festes majors, incloses les sardanes, tindran com a escenari les vinyes. A part d’aquestes dues dates previstes, cada divendres, dissabte i diumenge fins al dia de la Diada es pot anar a tastar vins a la terrassa de l’estany del Molí a la 'gastrovan', una caravana de menjars i begudes.

La vinificació a l’exterior del celler, amb cups de pedra del segle XII, és l’atractiu principal de la visita enoturística al celler Castell d’Encús, que impulsen a partir del 15 de setembre fins a l’octubre durant els caps de setmana. “Ho fem amb el raïm veremat, tal com feien els monjos fa 900 anys”, explica Ignasi Pinedo, del celler. L’experiència, singular, fa entendre la història de la vinificació durant els diferents temps de la història.