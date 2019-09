“El cava aguanta un àpat sencer, fins i tot amb plats de carn”, afirma la directora del celler Alta Alella, Mireia Pujol-Busquets, que ha anunciat que el cava Mirgin passarà a 100% gran reserva a partir de l’octubre. És a dir, el Mirgin tindrà més de 30 mesos d’envelliment, i s’afegirà a les altres referències del celler (6 en total), que tenen o bé la mateixa qualificació o bé la de cava de paratge (36 mesos d’envelliment).

Segons afirma Mireia Pujol-Busquets, que representa la segona generació del celler de la DO Alella, la visió sobre els maridatges ha canviat, de manera que el cava no apareix només en els aperitius i en les postres, sinó que es manté en un àpat sencer. “En el cas dels nostres caves, que són brut nature, que no volem emmascarar-ne el gust, no hi ha licor d’expedició, pensem que és més fàcil maridar-lo amb un àpat, siguin com siguin els plats”, afirma la directora del celler. De fet, la complexitat del cava (en varietats, envelliments, barriques) és tan gran que permet el maridatge amb salats i no només amb postres o aperitius, com tradicionalment s’ha fet.

Sobre el Mirgin, Mireia Pujol-Busquets detalla que és un cava elaborat amb la tríada màgica, macabeu, parellada i pansa blanca (la denominació que rep el xarel·lo a la zona). “Hem apostat per fer-lo gran reserva, primer per la qualitat que suposa, serà un cava de gamma prèmium, i també perquè sabem que té la capacitat d’envellir bé”, afegeix la directora del celler.

Per a la directora del celler Alta Alella, l’aposta des que va entrar va ser convertir tots els caves en gran reserva i de paratge, i sempre amb producció ecològica. “A més, hem invertit en terra, hem comprat vinyes, i actualment en tenim 50 hectàrees, ecològiques”, per continuar en aquesta línia de treball.

El fet que el Mirgin es converteixi en gran reserva és una més de les fites aconseguides, després de la venda de la marca Privat a Vins de Peralada, del celler que tenien situat a la DOQ Priorat, de la participació que tenien en un celler de les Canàries i també de la distribuïdora. “La Mireia ha fet una feina que jo no havia sabut fer mai, que és l’organització”, confessava Josep Maria Busquets-Pujol en un reportatge publicat al diari ARA en què es parlava del relleu de les empreses dels pares a les filles.

Sobre la polèmica amb el preu de la collita del raïm a la DO Cava, Josep Maria Pujol-Busquets Camps ha afirmat que caldria reunir totes les parts implicades per escoltar-les.