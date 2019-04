“Corpinnat vol dir escumós de qualitat fet al Penedès”

Torelló Viticultors Caves Torelló, juntament amb Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí, van sortir de la DO Cava el 30 de gener i van crear una marca nova col·lectiva. Cap de les altres denominacions existents incloïa la manera de treballar per la qual aposten perquè l’escumós aconsegueixi tenir prestigi al món.

Dins de la DO Cava hi conviuen actualment fins a tres maneres de fer escumós que originen tres productes. El que simplement anomenem cava, dins de la DO Cava, que té com una de les dates de referència el 1986, quan es va establir la Regió del Cava, que en va delimitar la zona de producció. El Clàssic Penedès, adscrit a la DO Penedès, i creat com a marca el 2014. I, des de principis del 2019, el Corpinnat, que engloba 9 viticultors que havien estat adscrits a la DO Cava i fins i tot a diferents organismes del cava. Al marge d’aquests tres hi ha també elaboradors que han optat per anar sols, sense cap nom. Cada una de les marques aposta per una manera concreta d’elaborar l’escumós.

La primavera del 2018, quan vau presentar el projecte Corpinnat, ¿preteníeu sortir de la DO Cava?

No. Ben al contrari. Volíem continuar-hi i pressionar perquè la DO Cava tingués criteris de qualitat sense crear un club de marques. Però si l’abril del 2018 presentàvem el projecte i hi anàvem de bracet perquè reglamentàriament era possible, a l’agost la DO Cava canviava la normativa perquè Corpinnat no pogués conviure dins de la marca col·lectiva. Després va arribar la verema, que com a viticultors és un temps en què no tenim descans, i a final d’any ja vèiem que no hi havia cap altra sortida.

Cap altra sortida que no fos continuar tots sols.

Sí, perquè teníem, i tenim, molt clar que necessitem lligar l’escumós a l’excel·lència, a la qualitat. Per això som molt exigents: el raïm amb què l’elaborem és 100% ecològic, està collit manualment i vinificat a la propietat, tot el raïm prové del Penedès i té llarga criança, que sempre serà superior als 18 mesos. Malgrat tot això, crec que algun dia el món de l’escumós convergirà, però ara mateix no és així. Ho dic d’una altra manera, el nostre somni és que algun dia els escumosos de qualitat convergeixin en la mateixa marca.

Remarques molt els conceptes excel·lència i qualitat. No n’hi ha al cava?

No, no es busquen aquests criteris en l’elaboració del cava. I quan surts a l’estranger t’adones que el concepte cava no està lligat al prestigi.

Per què passa això?

Perquè la DO Cava és una denominació d’origen dispersa (a part del Penedès, hi ha elaboradors a la Rioja, l’Aragó, el País València, Castella i Lleó i Extremadura), en la qual el 80% de la producció l’elaboren tres grans grups.

A què es lliga el concepte cava a l’estranger?

A l’alternativa barata del xampany. De fet, actualment el prosecco, que no fa la fermentació en ampolla i, per tant, no és igual que el cava, és la seva gran competència. Per això hi ha elaboradors a la DO Cava que n’han començat a produir, perquè s’estimen més oferir-lo ells mateixos que competir-hi

Els preus també varien molt entre les diferents marques.

Sí. En el cas dels corpinnats els preus són semblants al xampany, amb els quals és molt difícil competir, malgrat que hi estem disposats.

¿Des del gener heu rebut més peticions d’elaboradors per entrar a Corpinnat?

Ara mateix estem en període de reflexió i, per tant, hem tancat l’admissió de nous membres fins al setembre. Una de les fites arriba ara mateix, a la primavera, quan ja apareixeran escumosos amb les etiquetes de Corpinnat, perquè, esclar, les hem hagut de fer totes noves, que aquest és un petit dany col·lateral de crear una nova marca, que tant les furgonetes com les etiquetes s’han de canviar.

La marca Corpinnat ha nascut amb un reglament d’ús. Com és?

Estricte. Molt estricte perquè està molt normativitzat. Ara l’estem difonent en formacions que impartim a escoles de sommeliers. També he de dir que hem tingut la sort de comptar amb el suport del sommelier Josep Roca, del Celler de Can Roca, que és un prescriptor de prestigi en el món vinícola.

Torno al reglament d’ús. Hi feu una radiografia de com treballeu cada un dels elaboradors que conformeu Corpinnat.

Sí, perquè és com si ens haguéssim despullat uns davant dels altres. Ens ho hem explicat tot perquè és l’única manera de treballar per un objectiu comú. Pensa que ens trobem cada 15 dies. Amb aquesta dada està dit tot per entendre que anem tots a l’una, i no ens amaguem res.

¿Amb el Clàssic Penedès hi teniu més punts d’unió que amb la DO Cava?

Alguns més, com ara l’exigència en la viticultura ecològica, però ens diferenciem en la criança -el Clàssic Penedès només demana 15 mesos- i en la collita -la nostra és manual i està feta al 100% al celler, un percentatge que el Clàssic Penedès situa en el 50%-. Però en general podríem dir que hi ha més semblances que diferències.

Quins són els reptes de l’escumós en la gastronomia?

Entrar als àpats. Està lligat a les celebracions, que ja està bé, però ara també ens està beneficiant el fet que els aperitius el proposin i sobretot que s’ofereixi escumós a copes, perquè el preu és més accessible. De totes maneres, d’escumós, i també de vi, se’n beu poc a l’Estat, perquè la seva gran competència és la cervesa.

Hi ha països d’Europa on l’escumós està ben vist per prendre’l a copes.

I tant. Sobretot a Flandes, on a tot arreu l’ofereixen amb normalitat. Voldríem que fos així, i no només que s’associés a un moment familiar o a gent gran, que és el que passa ara.

Torelló Special Edition Costa Brava Brut Nature 2018

Una de les novetats de Torelló Viticultors és el Torelló Special Edition Costa Brava Brut Nature 2018, fet amb xarel·lo, macabeu i parellada, i amb una criança de més de 4 anys en ampolla. A l’etiqueta hi ha un cap roig, un dels peixos més apreciats a la gastronomia, i a les espines del qual hi ha escrit els noms de les poblacions més conegudes de la Costat Brava, com si fos un mapa.

Notes de tast

Visual: Color groc or nou, reflexos daurats, net i transparent amb formació de rosari constant.

Olfactiva: En nas aporta aromes llamineres, de fruits secs, menta i fonoll conjuntament amb fruita confitada i llevat.

Gustativa: L’entrada en boca té nervi, frescor i notes llamineres, que mantenen un record que aporta una estructura ferma.

Maridatge:És un vi escumós ideal per a qualsevol àpat, tant en l’aperitiu com d’acompanyament de qualsevol plat.