Una dieta sense carn (almenys durant un mes)

Com que aquell era el seu últim tros de pizza, en va menjar tres. Era la nit de Cap d’Any. L’endemà Danny Swift, un analista de dades de 25 anys que viu a Manhattan, a Nova York, es va llevar amb ressaca però decidit a fer-se vegà. “M’havia començat a sentir un hipòcrita per ser un vegetarià però alhora seguir donant suport a indústries que maltracten els animals”, explica, a més de recordar que va deixar de menjar carn quan només tenia cinc anys. Després de llegir sobre la iniciativa Veganuary va decidir que havia arribat l’hora de deixar el formatge i altres productes d’origen animal, com a mínim durant el mes de gener. Iniciatives com la Dry January, que proposava un mes sense alcohol, o Whole30, que animava a deixar els productes processats i refinats durant 30 dies, han donat pas a aquesta nova campanya que anima la gent a deixar de consumir productes d’origen animal durant un mes i que ha aconseguit convertir-se en una de les resolucions de moda d’aquest any.

La idea va néixer el 2014 al Regne Unit de la mà de Jane Land i Matthew Glover, un matrimoni que es va conèixer a través d’una aplicació de cites per a persones veganes i que es van inspirar en el moviment Movember -que proposa deixar-se créixer el bigoti el mes de novembre per promoure la salut masculina-. Els que volen participar en la iniciativa i ho fan apuntant-se a la web i reben receptes cada dia al llarg del mes de gener, a banda de consells i informació sobre els beneficis de la dieta vegana en la salut, el medi ambient i els animals.

Un fenomen creixent

Segons dades de Veganuary, 750.000 persones de 192 països diferents s’han sumat a la campanya, la meitat dels quals ho han fet aquest gener. En previsió d’aquest augment, el grup ha fet recentment un esforç per expandir-se als Estats Units, on va contractar un director a Los Angeles i va crear una web específica per al públic nord-americà. Algunes estrelles de Hollywood com ara Joaquin Phoenix, Alicia Silverstone o Mayim Bialik han prestat el seu nom a la causa. I la nit de Cap d’Any l’actriu Natalie Portman va animar els seus 5,9 milions de seguidors d’Instagram a sumar-se al repte del Veganuary. “Lluiteu contra el caos climàtic amb la vostra forquilla”, va dir l’actriu.

Les grans cadenes d’alimentació també s’han sumat a la campanya. La cadena de menjar ràpid de Nova York Just Salad està venent aquest gener una edició limitada d’una amanida que han batejat com a Veganuary i que porta tofu, xampinyons i col llombarda amb pastanaga i edamames. Ila cadena de pizzeries Fresh Brothers, de Califòrnia, ofereix una promoció gratuïta de formatge vegà. I hi ha també una cursa entre les cadenes de menjar ràpid per oferir hamburgueses veganes”, tal com diu David Coman Hidy, president de la Human League, un grup de defensa dels drets dels animals que té com a objectiu acabar amb el maltractament de la indústria alimentària.

Els escèptics, però, qualifiquen de superficial el fet de ser vegà durant un mes. I per això es pregunten: ¿us plantejaríeu reciclar o no dir mentides durant només un mes a l’any? Ewelina Augustin, de 25anys, gestiona la botiga vegana online Vegan Warehouse de Hoboken, a Nova Jersey, i diu: “Jo crec que hi ha opinions diverses sobre la gent que fa aquesta opció durant 30 dies. Però puc entendre les reticències”, confessa.

En canvi, els promotors de Veganuary defensen que la campanya està pensada per a tots aquells que no estan preparats per convertir-se en vegans de manera definitiva. “Sabem que els impediments més grans per fer-se vegà són la dificultat d’aquesta dieta i renunciar a alguns gustos”, diu Wendy Matthews, la directora de la iniciativa als Estats Units. “Veganuary existeix precisament per ajudar la gent a descobrir plats deliciosos basats en productes vegetals i per mostrar-los com de senzill és preparar-los”, diu.

Joseph Poore, un investigador ambiental de la Universitat d’Oxford que ha estudiat l’impacte mediambiental de la producció alimentària, calcula que si el Veganuary suposa que 350.000 persones deixen de consumir carn i lactis durant un mes, això reduirà les emissions de carboni en 45.000 tones.

Aquesta és una bona notícia per a Heather Tamsdell, de 51 anys, la directora editorial de la web d’estil de vida The Spruce, amb base a Nova York. “Soc una persona que porta el compost a casa d’una altra -diu-. Però menjo més carn i làctics al dia dels que hauria de menjar. Són una part molt important de la meva dieta i no em sento bé amb això per l’impacte negatiu que té en el clima”. Així que, com a repte personal, ella i la seva filla de 13 anys, Eve Coleman, s’han compromès a seguir una dieta vegana aquest gener. “Ara tinc cinc nous tipus d’àpats per dinar i per sopar en el meu menú, és com ser ambidextre -explica-. I ara la cansalada ja no és el meu únic referent de felicitat”.

Mentre confia que això, a la llarga, li serveixi per menjar menys carn, diu que no té intenció de continuar amb la dieta vegana més enllà del gener. “Estic intentant no somiar amb el primer dia en què tornaré a menjar com abans -reconeix-. Voldré formatge. Crec que em compraré tot un bol de mozzarella i me la menjaré com si fos una poma”.

