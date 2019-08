“Ens és més fàcil comprar pomes de Xile que les d’un productor petit proper”

Va estudiar empresarials i va treballar a Nova York en una empresa d’importació i exportació de fruites. Va ser allà on, juntament amb el seu soci, Santi García, amb qui compartien la passió pel bon menjar, van pensar en crear a Barcelona un espai on comunicar la passió i el coneixement dels petits emprenedors i artesans. All Those Food Market arriba aquest mes a l’onzena edició amb el projecte de traslladar el concepte a altres ciutats.

Quin és l’objectiu que us va portar a crear el mercat All Those?

Difondre el treball dels petits emprenedors, productors i artesans gastronòmics. Això inclou des del pagès que cultiva préssecs al seu camp a l’Ordal fins a la dissenyadora de cuines que viu a la ciutat de Barcelona i elabora melmelades en un obrador seguint la recepta de la seva mare.

La fórmula arriba a l’onzena edició, i dura dos dies.

Des de la segona edició ja ens vam adonar que l’esdeveniment havia de durar un cap de setmana (dissabte i diumenge) en comptes d’un dia, com la primera edició. Tant l’assistència de públic com de paradistes ha anat creixent sostingudament, i també ho ha fet la freqüència dels mercats que organitzem. L’any 2014 en vam fer un esdeveniment; el 2015, 2016 i 2017, dues edicions per any; l’any passat i aquest n’hem fet tres (primavera, estiu i Nadal), i a partir de l’any vinent en farem quatre, un per estació.

La zona de degustacions de plats i begudes és més important que la dels productors?

El nostre projecte sempre ha tingut tres potes: el mercat, on els emprenedors i els productors venen els seus productes directament; l’àrea de degustacions, on petits restaurants de la ciutat cuinen i on a més s'hi poden tastar begudes artesanes; i, per últim, el contingut complementari, que va des d’una zona de tallers infantils o una de tastos i tallers per a adults fins a la música o el microteatre que oferim des que ens vam establir al Teatre Nacional de Catalunya.

Quines són les màximes precaucions que seguiu en un mercat ambulant com és All Those?

Tota precaució és poca. Tothom que participa en l’esdeveniment ha de produir en un obrador certificat i complir amb tota la normativa vigent en matèria de seguretat alimentària. Tenim molta cura amb aquest tema.

Quines són les novetats d’enguany?

El concepte serà el de sempre, que és el que agrada a la gent, però tenim nous projectes que es trobaran tant al mercat com a la zona de degustacions. Per norma, tot i que la majoria de productors volen repetir en totes les edicions, intentem introduir un mínim d’un 25% de nous projectes. En aquesta edició comptem amb novetats, com els dolços vegans de Wildlulita, els sofregits de Cuick, i, com a restaurants, el Rasoterra, El Filete Ruso o Auto Rosellón.

El vostre mercat fa bandera del mercat saludable. Cal fer-ne més difusió per molts altres canals?

Cal que la gent sigui conscient del que menja, d’on ve el producte i de l’esforç que hi ha al darrere. En la societat en què vivim, ens és més fàcil comprar pomes de Xile en una gran superfície que les d’un productor petit proper. All Those intenta donar veu a petits emprenedors gastronòmics que fan les coses molt bé perquè cada vegada més gent doni més importància al que menja.

Quin és el vostre objectiu de futur?

Continuar amb el projecte, reproduir-lo en altres ciutats i potser algun dia disposar d’un espai propi, on això que ara fem en format 'pop-up' pugui trobar-s'hi diàriament.

Per a més informació

L'entrada al mercat All Those costa 3 €

Les criatures menors de 13 anys, entrada gratuïta

La inscripció als tallers a través de la web inclou l'entrada