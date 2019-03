La cuina que ajuda les dones del Nepal

La col·laboració econòmica consistirà en 50 € per persona i oferirà la possibilitat de poder tastar 8 plats i postres elaborats pels xefs, a més del maridatge.

L'organitzadora del festival, la presidenta de l'ONG, Marta Tatjer, explica que l'aportació la ingressarà íntegrament l'ONG, i després aniran destinats a l' ONG del Nepal Chhimeki , ['chhimeki' vol dir 'veïnes'], formada per dones voluntàries de Katmandú.

Tatjer assegura que la iniciativa l'ha impulsada gràcies al suport dels cuiners. "En un primer moment, els cuiners germans Colombo, que el 2016 em van acompanyar a Katmandú, però ara he comptat amb l'ajut de tota la resta", explica la presidenta de l'ONG.

Sobre les dones de Katmandú, Tatjer diu que cada dia emigren 2.000 homes del Nepal per treballar als Emirats Àrabs. "Per tant el país es queda en mans de les dones, que gairebé no estan alfabetitzades". Com que la Constitució del 2015 permet la igualtat dels drets i les llibertats d'homes i dones, "ara és el moment d'ajudar-les per empoderar-les i formar-les per governar tant en l'economia familiar com en la del país, que ha quedat en gran part a les seves mans", conclou Tatjer.