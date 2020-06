Un any sense restaurant número 1

Cap restaurant prendrà, enguany, la primera posició al restaurant Mirazur, de França, perquè el rànquing The World’s 50 Best Restaurants queda ajornat fins a l’any vinent. Per contra, l’organització dels premis anuncia que dedicarà aquest 2020 a recaptar fons per ajudar els restaurants, i també fa saber que el mes de setembre hi haurà una trobada virtual.

Durant aquests mesos de pandèmia, el rànquing, organitzat per la revista anglesa Restaurant, també ha posat en marxa 50 Best Recovery Hub, a través d’Internet, en què l’organització ha anat publicant continguts per assessorar la restauració. Els cuiners Joan Roca i Ferran Adrià hi han participat, i entre altres reflexions apuntaven la importància de dedicar recursos a la sanitat i a la ciència. A més, “el fet d’haver tingut aquest temps per ser a casa ens ha permès estudiar com tornar-hi, amb fórmules creatives”, hi diu Joan Roca, del Celler de Can Roca. Per la seva banda, William Drew, director de continguts del rànquing anglès, assenyala que "l'objectiu és utilitzar la xarxa i l'abast mundial per oferir ajuda tangible a tantes empreses de restaurants com sigui possible a tot el món".

De cara al setembre, a la trobada virtual s'hi podran escoltar xerrades i classes magistrals per compartir el món de la gastronomia postpandèmia.