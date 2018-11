8 productores de vi català, protagonistes del 50è Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona

Vuit productores de vi català seran les protagonistes, dimarts vinent, 20 de novembre a partir de les 20h del vespre, del 9è Monvinic Experience. Mentre els sommeliers del restaurant Monvínic, al carrer Diputació de Barcelona, serviran en copes als assistents el vi de les elaboradores, la cantant Mayte Martín cantarà, acompanyada a la guitarra per Alejandro Hurtado, vuit temes, que lligaran amb la sensibilitat de les elaboradores.

L’acte se situa dins del 50è Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que té lloc al restaurant Monvínic, que, un cop a l’any, tanca la sala de menjador i el bar per convertir-se en un auditori.

En aquesta ocasió, “les productores ens explicaran la filosofia dels seus vins i l’oportunitat és tastar-los amb elles davant”, explica la directora del Monvínic, Clara Saludes. Concretament, les elaboradores seran Carme Ferrer i Pilar Sanmartí, del celler Bàrbara Forés (Terra Alta); Marta Rovira, de Mas d’en Gil (Priorat); Sara Pérez, de Venus - La Universal (Montsant); Anna Espelt, del celler Espelt Viticultors (Empordà); Carme Casacuberta, de Vinyes d’Olivardots (Empordà); Irene Alemany, de Sot Lefriec (Penedès); Anne Cannan, de Clos Figueres (Priorat) i Isabel Fortuny de Ferrer-Bobet (Priorat).

Les composicions de Mayte Martín reflectiran, en vuit temes, les sensacions sobre els vins triats.

El Monvínic Experience acabarà amb la degustació d'entrepans gurmets (un dels quals vegetarià), preparats per la xef Ariadna Julian, i amb el lliurament d’un llibre, que recollirà les explicacions de cada viticultura.

Les entrades es poden comprar per avançat a través del web de Monvínic i per telèfon. I també presencials, el matéis dimarts 20 de novembre.

Sobre els vins elaborats per dones, podeu recuperar aquest article, en què algunes productores defensaven per què els vins creats per dones tenen una sensibilitat diferent.