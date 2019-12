Quin torró tries: Tradicional o innovador?

Els torrons es mantenen com a postres fixes dels àpats de Nadal, i amb una tríada màgica imprescindible: el torró d’Alacant, el tou d’ametlla i el de xocolata. Ara bé, els pastissers i xocolaters mesuren la seva creativitat amb els torrons, i per això cada vegada més hi fusionen gustos i formes per innovar. Així doncs, per aquest Nadal els torrons poden ser rodons, tenir forma de fuet o la cara del Pare Noel, com proposa el pastisser Eric Ortuño. I cuiners com Jordi Cruz, Marc Ribas o Albert Adrià també hi poden dir la seva, perquè parteixen de creacions pròpies per convertir-les en torrons i així col·laboren per a dues cases mítiques de mestres torronaires d’Agramunt, com són Virginias i Torrons Vicens. Fem un repàs a les creacions més destacades per a aquest Nadal.

1. Rajoles de xocolata

La Casa Vicens, construïda per l’arquitecte Antoni Gaudí al barri de Gràcia, es va convertir en museu fa dos anys. Aquest Nadal, per primer cop, les rajoles mítiques de clavellines de la façana es poden tastar gràcies al xocolater Miquel Guarro, cap de pastisseria de Hofmann. “És una rajola de xocolata, amb un 65% de cacau, amb notes florals, àcides i de fruits vermells; volia que fos una xocolata fresca”, explica Guarro, que la recomana per acompanyar els cafès de les sobretaules. El pastisser també ha preparat per a aquest Nadal set torrons més que són una adaptació de les postres de més èxit de la Hofmann. Són el torró de festucs, el de +18 (rom i xocolata negra), la corona (xocolata, caramel i pasta de full), el volcànic (ganache de xocolata amb praliné de macadàmia), la rosa (una ganache de xocolata i te de roses), el de cafè (cafè, praliné d’avellana) i el de crema cremada (molt enriquida amb cítrics), unes novetats que recullen l’essència de la pastisseria. “Hem treballat de valent”, diu el xocolater, que està content del resultat dels nous torrons.

Hofmann

Preu dels torrons: 18€

Rajola de xocolata de clavellina: 12€/ unitat

2. Torró picant i de cervesa

Torrons Vicens, d’Agramunt, ha buscat enguany la col·laboració del cuiner Marc Ribas per crear l’anomenat torró picant, fet amb cobertura de xocolata negra (75% de cacau, a més de cacauet i tabasco verd -vinagre, xili jalapeño, aigua i sal-, tabasco vermell -vinagre d’alcohol; xili vermell i sal-). A part, la casa de torrons continua la col·laboració amb el cuiner Albert Adrià, amb qui ha preparat el torró de cervesa, fet amb ganache de xocolata i cervesa Inedit d’Estrella Damm. De fet, el mateixa torró té forma d’ampolla de cervesa per recordar gràficament els ingredients (xocolata blanca, malta d’ordi, blat, espècies, llúpol, llevat, licor de cervesa i molts més).

Torrons Vicens

Preu del torró picant: 10,20€

Preu del torró de Cervesa Inedit: 11,50€

3. Amb estrelles Michelin

El cuiner Jordi Cruz ha batejat el seu torró per a la casa Virginias amb un nom llarg: Xocolata airejada amb ametlles salades i mel caramel·litzada. Hi ha aglutinat una de les postres del restaurant Àbac de Barcelona, premiat amb tres estrelles Michelin. A més, Virginias també ha confiat en el cuiner Pep Nogué i en el seu equip del Culinary Institute of Barcelona (CIB) per crear noves rajoles de sis torrons, sota el nom de Línia Fusió. Entre els sis torrons destaca el de xocolata Ruby, que està fet amb xocolata rosa, una varietat de grau de cacau rosat que es barreja amb pètals de rosa i caramel. Altres torrons són un cremós de gingebre i te matcha o un el de pastís de pastanaga. Virginias té l’obrador a la ciutat d’Agramunt, on elabora els torrons tradicionals (el d’Alacant, el de crema cremada, el tou, el de xocolata amb ametlles i les minitortas d’avellanes i ametlla), mentre que a la ciutat de Reus té la fàbrica, on es crea el volum més alt de torrons.

Virginias

Preu de tots els torrons: 7€/ unitat

4. Torrons rodons

A l’Atelier, el pastisser Eric Ortuño ha apostat aquest Nadal per torrons de forma rodona, perquè pensem que “és més fàcil de menjar-se’ls, de compartir-los i també de crear-los, perquè així aconseguim una porció com si fos de pastís”, explica. Cada rajola rodona fa entre 300 i 350 grams, i els gustos són de rom cremat, yuzu amb cruixent de praliné, un torró amb la cara del Pare Noel amb ametlla Marcona, festuc i una compota d’albercoc, i un torró de fuet, que en té la forma però els ingredients són avellana amb xocolata. Entre els torrons tradicionals a l’Atelier també hi ha el de crema cremada. “Els pastissers no fem els torrons més tradicionals, perquè són els que la gent compra fets a Xixona. Per contra, els pastissers fem creativitat artesana”, diu Ortuño.

L’Atelier

Preu: entre 16 i 19€

5. Ametlla i flor de taronger

El torró de xocolata amb ametlla caramel·litzada i flor de taronger és la novetat del xocolater Sergio Gil, de Cacao Sampaka. “Es tracta d’un torró farcit de xocolata amb llet, ametlla caramel·litzada amb mel i perfum de flor de taronger, cobert amb una capa de xocolata negra”, explica Gil. A l’hora de buscar idees per al nou torró, el xocolater explica que les ametlles i la flor de taronger, “per la seva bona aroma”, són els ingredients que sempre es relacionen amb el Nadal i sobretot amb el tortell de Reis. Per això va voler unir-nos en una nova rajola. Per continuar, el xocolater també ha preparat els torrons que són tradicionals per a Cacao Sampaka, com són el d’espècies (un praliné d’ametlla amb canyella, clau, nou moscada i cardamom), el Tres Orígens (xocolata negra amb una combinació de cacaus d’origen, procedents de Veneçuela, Equador i Costa d’Ivori) o el torró praliné amb neula (xocolata amb llet, praliné d’ametlla, cruixent de neula, notes de vainilla i un polsim de canyella).

Cacao Sampaka

Preu: 9,60€/unitat