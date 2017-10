David Gasol és dietista-nutricionista i alimenta el blog

www.davidgasol.com, en què explica receptes nutritives i

saludables per a cada temporada de l'any.

Moniatos en dues textures

Ingredients:

2 moniatos

Oli d'oliva verge extra

Salsa de soja

1 branca de canyella

Sal

Aigua mineral

Primera textura, moniato a la planxa amb soja per a una persona



Peleu el moniato i talleu-lo a rodanxes.

Cuineu-lo al vapor i poseu-hi un polsim de sal a sobre.

Un cop cuits els trossos, passeu-los per una planxa calenta, al foc, amb un raig d'oli d'oliva verge extra, fins que adquireixin un toc una mica torrat per cada banda. Afegiu-hi un altre pessic de sal, quan els passeu per la planxa.

Un cop cuits per segona vegada, pinteu els trossos de moniato amb salsa de soja amb l'ajut d'un pinzell.

Segona textura, paté de moniato per a 4 persones

Peleu i talleu un moniato a trossos.

Poseu els trossos en una paella per saltejar-los amb un raig d'oli d'oliva durant 20 minuts a foc mínim. Poseu-hi també un polsim de sal per sobre, i afegiu-hi una branca de canyella, que hi aportarà més dolçor.

Un truc perquè el moniato no s'enganxi a la paella mentre el saltegeu és posar-hi un fons d'aigua mineral. Així quedarà també una textura més suau.

Un cop cuit, retireu-ne la canyella, i tritureu-lo amb l'ajut d'una batedora. Si us agrada més grumollós podeu aixafar-lo amb una forquilla.

El resultat ha de ser com el d'un paté, que us podreu menjar juntament amb la primera textura de moniato o desar-ne a la nevera per a altres àpats.