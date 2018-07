Carme Ruscalleda tanca l'icònic restaurant Sant Pau 30 anys després

L'icònic restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, de la xef Carme Ruscalleda, tanca les portes. La mateixa xef ho ha explicat als micròfons de Catalunya Ràdio: "Aquestes decisions les has de prendre quan tens força. Només retallem el dia a dia; les il·lusions continuen", ha explicat Ruscalleda.

El Sant Pau va obrir les portes el 1988. Situat al número 10 del carrer Nou de la localitat del Maresme, el local va donar una nova vida a una antiga torre del 1881 que des dels anys 60 havia funcionat com a Hostal Sant Pau.

L'últim sopar a l'emblemàtic restaurant, que té tres estrelles Michelin, serà el 27 d'octubre. En declaracions a l'ACN la cuinera ha explicat que tanquen "amb les reserves plenes i llista d'espera; farem un servei normal amb qui ja ho havia reservat", ha dit.

A partir d'aquella data, el Sant Pau tancarà portes per tornar a obrir, en un futur, reconvertit en una altra cosa. La filla de Ruscalleda i Balam heretarà el local per convertir-lo en un altre negoci. El Sant Pau, però, ja serà història. El futur de Ruscalleda no s'allunyarà gaire dels fogons, però sí que manté que la prioritat no serà engegar cap altre projecte de restaurant propi.

Ruscalleda mantindrà els seus compromisos amb el Sant Pau de Tòquio i el Mandarin Oriental de Barcelona, que té als fogons el seu fill Raül Balam. A més, es dedicarà a dotar de contingut el departament Cuina Estudi per fer "col·laboracions forànies" a través de totes les "propostes que no han deixat d'arribar" per treballar per altres.

En aquesta línia, Ruscalleda ja té obert aquests mesos de juliol i agost un restaurant 'pop-up' a l'Odyssey de Montecarlo.

La carta de comiat de Carme Ruscalleda i Toni Balam

El restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar va néixer el juliol del 1988 com a evolució del 'delicatessen' en què havíem convertit la botiga familiar. Sant Pau és el resultat de la suma de la força de dos emprenedors, de la complicitat familiar, del magnetisme inspirador de la cultura culinària local i del Maresme, i de l’'staff' professional que ens acompanya. Tots ells són una abraçada de natura, d'inspiració i de força que han convertit la nostra vida en un compromís culinari i en una laboriosa entrega de treball exigent i d’estudi, premiada amb una agradable sensació de llibertat i felicitat. Us assegurem amb coneixement de causa que aquesta és una de les professions més complexes del món, però, a la vegada, és la que et brinda més llibertat d’acció i, amb això, un respirar feliç. Perquè és la vida que has triat.

Els nostres fills van créixer en un ambient, com vam créixer nosaltres, de treball compartit en família i de poc temps lliure i lúdic. Els hem educat en els valors que ens van transmetre els nostre grans: amor a la família, a l’entorn, a la societat, amor i respecte al treball amb organització i llibertat d’acció, i plaer per la gastronomia i la nutrició. Una forma de vida compartida amb ells i actualment també amb les nostres netes.

Després de decidir creuar el carrer el 1988, des de la botiga al Sant Pau, hem recorregut un camí excitant i estimulant, un viatge professional amb unes maletes carregades de compromís, treball, honestedat, creativitat, enginy i il·lusió. Sentiments personals i professionals que continuen acompanyant-nos.

Contractes professionals des del 2004 ens han portat a conèixer el Japó de la mà de Yuji Shimoyama. Creant amb ell el Sant Pau de Tòquio hem sentit la cultura culinària japonesa germana i íntima que, de forma molt natural, s’ha fusionat amb el nostre sentiment mediterrani i ha millorat la nostra proposta gastronòmica.

Som feliços observant la creativitat del nostre fill Raül Balam, des del 2009 al capdavant del restaurant Moments a l’Hotel Mandarin Oriental, Barcelona. Comprovem satisfets la seva actitud creativa i lliure, d’amor a una natura inspiradora amb la qual construeix nous discursos culinaris que arriben a la taula i emocionen els clients.

Hem ampliat el 2017 el compromís professional amb Mandarin Oriental, Barcelona. Ens motiva la complexitat d’organitzar la gastronomia d’un hotel que treballa per l’excel·lència.

Estem feliços també per estar a prop de la nostra filla Mercè Balam i el seu marit Albert Rovira, col·laboradors incondicionals del Sant Pau, així com de veure les seves filles créixer en un ambient d’amor i compromís social i de ser partícips també dels seus futurs projectes professionals.

Els 30 anys del Sant Pau ens condueixen a una reflexió, que creiem lícita i natural. Portem els dos una vida compartida i laboral de 50 anys, per la qual ens sentim plens de vida i il·lusió, i estem agraïts per la sort que ens acompanya. La sort de treballar amb un 'staff' professional que estima la natura i sent el compromís dels colors de la marca Sant Pau - Carme Ruscalleda. Sense un bon equip no hi ha discurs gastronòmic, i nosaltres en tenim. A Sant Pol, a Tòquio, a Barcelona i, aquest estiu, també a Mònaco. Ens satisfà enormement comptar amb la seva força, la seva col·laboració i la seva complicitat.

Estem enormement agraïts al públic gurmet que ens segueix i ens dona suport amb la seva fidelitat, així com també als mitjans de comunicació i a les guies gastronòmiques i de viatge per valorar i donar suport a la feina del restaurant Sant Pau. Agraïm també el suport de les entitats que han premiat tantes vegades la nostra feina.

El dissabte 27 d’octubre del 2018 el Sant Pau de Sant Pol de Mar servirà el seu últim sopar.

No volem tallar el cordó umbilical que ens uneix amb la cuina i la gastronomia. Prova d’això és la col·laboració amb el Restaurant Odyssey de Joël Robuchon a l’Hotel Metropole de Montecarlo amb un 'pop-up' durant els mesos de juliol i agost per al servei de sopars.

No ens jubilem! Reinventarem els nostres compromisos professionals i els donarem més recorregut, contingut i futur al nostre departament Cuina Estudi. Emocionats, us comuniquem aquesta decisió professional des de la perspectiva d’un recorregut de 30 anys, d’una història d’èxit i de vivències extraordinàries al capdavant del Sant Pau de Sant Pol de Mar.

Seguim en contacte amb vosaltres. Continuem treballant per vosaltres.