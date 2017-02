Les braves de la Taverna del Clínic

La Taverna del Clínic, dels germans Simoes, és un restaurant emblemàtic per la qualitat del producte i per l'originalitat dels plats. Situat al carrer Rosselló de Barcelona, ens revela els trucs d'algunes de les seves millors receptes.

Ingredients per a 6 unitats:

3 patates

Oli d'oliva

Polpa d'1 nyora (podeu comprar-la en pot)

Salsa Tabasco i salsa Perrins

Allioli

Mostassa Dijon

Sal, pebre i pasta de curri vermell

Cibulet, sèsam i llavors de rosella (opcional)

Peleu les patates. Podeu passar-les per aigua perquè quedin netes.

Feu-ne cilindres amb el pelador de pinyes.

Un cop fets els cilindres, amb una cullera parisenca traieu-ne la part del mig.

Fregiu els cilindres (o vasets) en oli d'oliva suau a 140-150 graus.

Mentre es fregeixen, avanceu la salsa. Barregeu l'allioli (que podeu comprar bo i fet o preparar-lo amb oli de gira-sol i all) amb pasta de curri, la carn de la nyora escaldada i una mica de mostassa. Després afegiu-hi un raig de Perrins i un de Tabasco. Per acabar, la sal i el pebre (podeu fer servir una barreja de cinc pebres). Amb una espàtula de llengua de gat barregeu-ho bé perquè no hi quedin grumolls.

Un cop feta, poseu la salsa dins d'un biberó de cuina perquè així serà més fàcil omplir els vasets.

Ompliu els vasets de patata i acabeu-los amb cibulet, sèsam (podeu posar-hi una barreja de sèsams) i llavors de rosella.

Bon profit!