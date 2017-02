Pastís de pastanaga

Uma és el nom del restaurant del cuiner Iker Erauzkin. Sense carta descrita en paper, el comensal que es dirigeix al restaurant situat al carrer Provença sap que tastarà una cuina d’autor, basada en producte, i que inclou totes les tècniques culinàries d’avantguarda. Eruzkin també és el copropietari del restaurant adjacent, el Nobook.

Ingredients per a 6 persones

250 g de pastanaga

250 g de farina

200 g de mantega (fosa)

150 g de sucre morè

50 g de sucre blanc

100 g de coco ratllat

4 ous

16 g de llevat Royal

La pell ratllada de 2 taronges

1 beina de vainilla

1 fava tonca ratllada (fava tropical)

Canyella en pols

Per decorar el pastís:

·Aigua de remolatxa

·Iogurt grec

Posem dins d’un bol quatre ous i els remenem amb la mantega fosa.

Un cop remenat, hi afegim el llevat, la farina, la canyella, el sucre i el coco ratllat. Ho barregem amb la vareta de mà, primer, i després amb la batedora. Ha de quedar ben homogeni.

A sobre de la mescla aconseguida, hi ratllem la pastanaga.

Després hi afegim la polpa de l’interior de la beina de la vainilla. Tot seguit, hi ratllem la pell d’una taronja. I, per acabar, ratllem la fava tonca (amb gust semblant a la vainilla i a l’ametlla).

Ho tornem a batre.

Ho aboquem en un motlle de pastís d’anar al forn, on haurà d’estar durant 45 minuts a 160 graus, amb l’escalfor a dalt i a baix.

Quan el tinguem fet, en tallem un tros i el decorem. Hi ha diverses possibilitats a l’hora de servir-lo. Podem decorar-lo amb daus de fruita de temporada i una bola de gelat. També podem triturar, amb la seva aigua, una remolatxa bullida i, amb la salsa aconseguida, la posem dins un iogurt grec. Barregem aquests dos ingredients. Quan els tinguem ben mesclats, n’agafem una cullerada i la posem per sobre del tall del pastís. Acabem la decoració amb unes gotes de l’aigua de remolatxa.

Un cop fet el pastís, dura en bon estat una setmana (fora de nevera). Bon profit!